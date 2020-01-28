Во вторник, 28 января, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на положительной территории, пытаясь отыграть вчерашние потери. При этом участники рынка постепенно начинают готовиться к предстоящему заседанию ФРС, итоги которого будут озвучены в среду.

В понедельник, валютная пара EUR/USD в течение практически всей торговой сессии формировала нисходящее движение в направлении отметки 1,10, однако ближе к вечеру «евробыки» сумели отыграть часть потерь. Из важной макроэкономической статистики в США вышли данные по продажам нового жилья, которые в декабре составили 694 тыс. против прогноза 730 тыс. При этом ноябрьское значение было пересмотрено в сторону понижения с 719 тыс. до 697 тыс. Показатель стал минимальным за пять месяцев. В отчете отмечается, что средняя цена дома подскочила за год на 0,5% до $331,4 тыс., тогда как при текущих темпах продаж на их реализацию потребовалось бы 5,7 месяца против 5,5 месяцами в ноябре.

В Германии был обнародован индекс делового оптимизма Ifo, который в январе составил 95,9 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 97 пунктов. Также вышли данные по индексу ожиданий Ifo и индексу текущих условий Ifo. Так, первый показатель в январе составил 92,9 пункта против прогноза 95 пунктов, а второй показатель за аналогичный период составил 99,1 пункта против прогноза 99,2 пункта.

Сегодня участникам рынка стоит проследить за статистикой по заказам на товары длительного пользования и индекс потребительского доверия в США. Согласно нашим ожиданиям, первый показатель в декабре вырос на 0,3%, а второй показатель в январе составил 128 пунктов. В Испании будет обнародован уровень безработицы за четвертый квартал. Важных выступлений представителей ФРС и ЕЦБ сегодня не ожидается.

На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD продолжает торговаться в рамках нисходящего канала с верхней границей около 1,1160 и нижней границей в районе 1,10. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и расположены чуть выше зоны перепроданности, поэтому ожидается формирование коррекционного отскока в направлении 1,1035-1,1050.