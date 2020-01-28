2020 год обещает быть щедрым на интересные IPO

Прошедший год можно назвать успешным для американского рынка IPO. По нашей методологии, объем привлеченных средств составил $40,4 млрд, что на $5 млрд выше значения прошлого года. Доходность, которую продемонстрировали акции от размещения до текущей цены, оказалась положительной, в отличие от прошлого года, что обуславливается общей позитивной динамикой рынка.

В конце года выше цены IPO торговались 69% бумаг, размещенных на американских биржах в 2019 году. Медианная доходность инвестиций в IPO, рассчитанная от цены размещения до конца 2019 года, составляет 20%. Доходность, взвешенная по капитализации компаний на момент IPO, равна лишь 3% из-за отрицательной доходности акций Uber и Lyft. Прошедший год в очередной раз показал, что инвестиции в компании с объемом привлекаемых средств менее $1 млрд в среднем демонстрируют более высокую доходность, чем более крупные IPO. В 2019 году восьми дебютировавшим на публичном рынке компаниям удалось привлечь более $1 млрд, и к концу 2019 года они показывали медианный убыток 2%. Доходность вложений в IPO также можно проследить с помощью котировок ETF от Renaissance Capital, в который входят компании, недавно разместившиеся на бирже. Renaissance IPO ETF показал доходность 34,5% с начала 2019 года, при этом S&P 500 вырос примерно на 30%.

Результаты отдельных секторов, индустрий и компаний

В разрезе секторов наибольшую доходность продемонстрировали нецикличный потребительский (Consumer, Non-cyclical) и технологический (Technology) сектора. Акции компаний, представляющих эти сегменты, поднялись на 44% и 42% соответственно. Сектор коммуникаций (Communications), куда входят Uber и Lyft, стал аутсайдером с отрицательной доходностью на уровне 23% по состоянию на конец года.

В разрезе индустрий наибольшую активность традиционно продемонстрировали биотехнологии (Biotechnology), интернет (Internet), программное обеспечение (Software) и фармацевтические препараты (Pharmaceuticals). Суммарно эти индустрии обеспечили 61% всего объема IPO, что значительно больше аналогичного значения прошлого года, равного 39%. Результат был обеспечен преимущественно за счет IPO Uber и Lyft, которым удалось привлечь $8,1 млрд и $2,3 млрд соответственно. Скорее всего, суммарная доля этих 4-х индустрий будет продолжать увеличиваться в 2020 году.

За прошедший год биотехнологические компании привлекли $4,75 млрд (на $0,4 млрд меньше значения прошлого года) и продемонстрировали среднюю доходность 71% с момента IPO до конца года. Самую большую доходность получили инвесторы в Karuna Therapeutics Inc и NextCure Inc (373% и 318% соответственно). Акции компаний, работающих в индустрии Software, выросли с момента IPO в среднем на 40%. Успешными стали рыночные дебюты Zoom Video Communications (+84% от цены размещения), Datadog (+37%), Dynatrace (+61%) и ряда других.

Неклассическое размещение Saudi Aramco

Самым ожидаемым и обсуждаемым IPO 2019 года за пределами США стало размещение Saudi Aramco — самой прибыльной компании в мире. Нефтяной гигант смог привлечь $25,6 млрд на бирже Tadawul в рамках публичной продажи 1,5% акций (free-float), что означало оценку компании в момент размещения на уровне $1,7 трлн. Текущая капитализация Saudi Aramco колеблется в диапазоне $1,8-1,9 трлн, что очень близко к целевой стоимости $2 трлн, которую неоднократно озвучивали представители Саудовской Аравии. Однако необходимо понимать, что значительная часть акций Saudi Aramco была куплена, исходя из политических, а не экономических соображений, поэтому текущая оценка стоимости Saudi Aramco не может считаться отражением рыночного консенсуса в его классическом понимании. Как написали редакторы Financial Times, «со всех точек зрения, это не было традиционным размещением», имея в виду высокую степень политического участия и сравнительно низкий объем акций, фактически доступных для покупки. Текущая стоимость свободно обращаемых акций, составляющая около $28 млрд, в 10 раз меньше, чем у Exxon Mobil ($296 млрд).

2020 год обещает быть щедрым на интересные IPO

В 2020 году совокупный объем IPO имеет шансы превысить значения прошлого года благодаря ожидаемому выходу на биржу популярного сервиса по аренде жилья AirBnB (компания оценивается в $35 млрд), американского брокера Robinhood ($7,6 млрд) и ряда зарубежных сервисов по доставке продуктов питания, в том числе DoorDash ($12,6 млрд), Instacart ($7,6 млрд) и Postmates ($2,4 млрд). Учитывая благоприятные условия в виде снижения рисков рецессии и, как следствие, растущего фондового рынка, можно ожидать высокие оценки стоимости и объем привлеченных средств. В 2020 году индустрии Pharmaceuticals и Biotechnology привлекут суммарно $6-8 млрд, так как все больше перспективных компаний будут использовать механизм IPO с целью финансирования R&D и достижения прорывов в области медицины.

Примечание: в статистическую выборку входят компании с рыночной капитализацией более $1 млн на момент IPO, разместившиеся на американских биржах, не включая АДР и ГДР, размещения особых бумаг, предназначенных для финансирования сделок по поглощению, и не включая IPO закрытых фондов (close-end funds).