До того как в Китае произошла вспышка коронавируса, участники рынка акций надеялись, что спад в глобальной экономике вот-вот сменится подъемом. Прежде всего в пользу этого свидетельствовали индексы PMI, отражавшие как минимум стабилизацию экономической активности в обрабатывающих отраслях и сфере услуг. Впрочем, экономическая статистика, поступавшая из ведущих стран, носила неоднородный характер, и если наступления рецессии в мировой экономике и США, казалось, уже можно было не опасаться, делать окончательные выводы о существенном восстановлении все же было преждевременно.

Коронавирус внес новый элемент неопределенности в перспективы глобальной экономики. Согласно последним прогнозам S&P Global Ratings, которые, возможно, будут в дальнейшем скорректированы, в первом квартале ВВП Китая окажется под давлением, учитывая значимость города Ухань, с которого началось распространение нового вируса, как ключевого транспортного и логистического хаба и центра автомобильной промышленности (на долю Уханя приходится 1,6% ВВП КНР и 1,2% оборота национальных грузоперевозок). Неудивительно, что на этом фоне индекс цен на промышленные металлы Bloomberg (BCOMIN) снизился, а цена на нефть резко упала, как и мировые индикаторы грузоперевозок, такие как индекс Baltic Dry. Последние данные об обороте мировой торговли также свидетельствуют о его продолжающемся снижении.

Как отмечается в отчете S&P Global Ratings, в 2019 г. из 6,1%, на которые вырос реальный ВВП Китая, 3,5 пп пришлось на долю потребительских расходов. В случае сокращения последних на 10% общий рост ВВП замедлится примерно на 1,2 пп, что существенно, учитывая, что темпы роста ВВП страны находятся на минимальном уровне за последние 29 лет, а месячные показатели промышленного производства и розничной торговли также опустились до многолетних минимумов. Вспышка коронавируса вполне может нарушить цепочки поставок в ключевых отраслях, а в качестве побочного эффекта оказать негативное давление на экономику стран, традиционно принимающих большое число туристов из КНР – таких как Австралия, Таиланд и Вьетнам. К числу ключевых направлений туристического потока из Китая относится и Великобритания.

Конечно, следует понимать, что довольно сложно дать точную количественную оценку потенциального негативного эффекта от распространения коронавируса с точки зрения роста глобального ВВП и экономики Китая, как и последствий для финансовых рынков. Но рынки акций, судя по всему, хотят верить в лучшее.

Не имея иных отправных точек, инвесторы пытаются найти зацепку в предыдущих аналогичных эпизодах (таких как вспышка атипичной пневмонии в 2003 г. или ближневосточного респираторного синдрома в 2012 г.), чтобы понять, как в этот раз могут повести себя рынки или чего следует ожидать от экономики. В прошлые разы рынки реагировали довольно резким, но непродолжительным снижением, теряя порядка 10% в течение одного–трех месяцев, после чего демонстрировали довольно мощный отскок. Последствия для реальной экономики также оказывались кратковременными. Например, после лета 2003 г. темпы восстановления развивающихся экономик Азии составили около 11%.

Однако всегда необходимо учитывать контекст, и прошлый опыт вовсе не гарантирует, что на этот раз все повторится по тому же сценарию. Если брать 2003 г., то тогда рынки акций как раз начали восстанавливаться после обвала доткомов, а мировая экономика находилась в фазе активного роста после недавней рецессии. Экономика Китая благодаря инвестиционному буму росла двузначными темпами. Сейчас все выглядит несколько иначе. Рынки акций, особенно в США, находятся вблизи рекордных уровней как в абсолютном выражении, так и с точки зрения мультипликаторов. Пузыри продолжают формироваться во многих сегментах рынка, а темпы роста в ведущих экономически развитых странах и десять лет спустя после финансового кризиса остаются сравнительно слабыми.

В Китае экономический рост также продолжает замедляться, что связано с переходом к экономике потребления и услуг, а также с усилиями по снижению долговой нагрузки. Точно так же сложно сравнивать уровни смертности. Тот факт, что процент умерших в результате заражения коронавирусом остается сравнительно небольшим, может, например, объясняться не его «неопасностью», а беспрецедентными мерами по его сдерживанию, такими как закрытие на карантин г. Ухань и ряда других. Инвестором следует понимать, что баланс экономических и финансовых рисков пока смещен в негативную сторону – даже если все (совершенно справедливо) надеются, что нынешняя вспышка заболевания окажется непродолжительной, и дальнейшее его распространение удастся предотвратить.

Все это происходит в преддверии завтрашнего заседания FOMC. Рынки по-прежнему ожидают, что регулятор оставит ставки без изменений. Однако в течение 2019 г. председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно говорил о том, как важно учитывать ситуацию в мировой экономике, и как она повлияла на решения американского центробанка в области монетарной политики. Рынок казначейских облигаций США вполне понимает это, поэтому доходности 2-летних бумаг вернулись к уровням октября прошлого года, когда Федрезерв снижал ставку по федеральным фондам. Исходя из данных инструмента CME FedWatch, оцениваемая рынком вероятность дальнейшего снижения ставки в ближайшие месяцы повысилась за последние пару недель.

После кризиса долларового репо в сентябре прошлого года Федрезерв начал вливания ликвидности на этот рынок и программу покупки казначейских облигаций на 500 млрд долл. (около 100 млрд долл. в месяц). Направив в систему к концу года более чем достаточный объем ликвидности для предотвращения дефицита фондирования, регулятор стабилизировал свой баланс на уровне 4,1 трлн долл. Индекс S&P 500 (который, как правило, растет вслед за балансом Федрезерва) достиг исторического максимума 22 января, однако затем отступил из-за опасений инвесторов в связи со вспышкой коронавируса, а также ввиду признаков сокращения ликвидности на рынке репо – приблизительно на 70 млрд долл. каждую неделю после пикового значения 256 млрд долл. по состоянию на 1 января. Любопытно, что именно в этот момент доллар подешевел до минимума в 1,1227 по отношению к евро. В последующие недели доллар несколько укрепился, чему способствовал в том числе приток средств в защитные активы.

Инвесторам следует опасаться «хороших новостей» и кратковременных всплесков спроса на рынках акций, обусловленных лишь тем, что игроки недооценивают динамику распространения коронавируса, – им хочется верить, что последствия окажутся недостаточно масштабными, чтобы развернуть восходящий тренд на рынках акций или в мировой экономике. Риск заключается в том, что эпидемия коронавируса может привести к намного более серьезным, чем ожидалось, последствиям. Чтобы надолго испортить аппетит к риску будет достаточно первых признаков дальнейшего замедления китайской экономики – будь то снижение потребительского спроса или сокращение производства автомобилей, которое несомненно потянет назад восстановление всей мировой экономики.