Волна распродаж на российском рынке акций сменилась уверенным отскоком. Индекс МосБиржи на фоне роста голубых фишек широким фронтом вернулся выше 3100 п.

Общерыночный оптимизм на нашем рынке не был внутренней историей, а связан с аналогичной динамикой западных площадок и подъемом цен на нефть. Ключевые биржевые индексы Европы и США в среднем прибавили чуть более 0,8%.

Между тем локальный отток спекулятивного капитала накануне наблюдался в традиционных «защитных» активах. Цены на золото просели на 1% и вернулись к $1565. А доходности длинных американских гособлигаций отскочили наверх после мощного снижения.

Фьючерсы на нефть Brent во вторник вновь протестировали важнейший уровень поддержки около $58,5 и развернулись наверх. Напомним, около этого рубежа расположена нижняя граница долгосрочного восходящего канала, который сформировался в начале 2016 г. Уровень $58,5 сейчас является ключевой точкой опоры, и мы предлагаем внимательно следить за этой отметкой, ведь в случае ее пробоя может реализоваться еще один импульс снижения.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказала статистика API о снижении запасов нефти в США больше ожиданий. Кроме того, по мере падения котировок Brent начали появляться традиционные вербальные интервенции. В СМИ периодически поступают сообщения о том, что страны ОПЕК в случае необходимости готовы к более существенному сокращению добычи, чтобы не допустить сильного снижения нефтяных цен. В частности, об этом сообщили Reuters и Financial Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников картеля.

Таким образом, отлаженный механизм реагирования стран ОПЕК+ на падение цен формирует рыночные ожидания по поводу того, что по-настоящему сильного падения цен на нефть произойти не должно. На длинной дистанции это позитивный фактор поддержки для акций нефтяного сектора, среди которых наиболее позитивный взгляд сохраняем по Лукойлу и Роснефти.

Текущий отскок на мировых рынках может быть непродолжительным. СМИ сообщают о продолжении распространения эпидемии вируса, что в итоге сказывается на деловой и производственной активности, в первую очередь в экономике Китая на фоне ограничений на передвижение. Согласно последним сообщениям, количество зараженных достигло 6 тыс. человек, превысив число заболевших атипичной пневмонией (SARS) в 2003 г. Неопределенность участников рынка по поводу дальнейшего развития событий, вероятно, на этой неделе не позволит индексам акций полностью восстановиться и отыграть все потери последних дней.

По индексу МосБиржи восходящая тенденция еще может продолжиться, однако затем она может споткнуться об область сопротивления 3130–3150 п. Для более существенного отскока может потребоваться дополнительное улучшение внешнего фона.

Если российские акции во вторник сумели показать отскок, то на долговом рублевом рынке ситуация ожидаемо так и не улучшилась. Индексы ОФЗ и корпоративных облигаций продолжили снижение. Быстрого возврата к недавним максимумам может не произойти.

На валютном рынке наблюдается резкий разворот курса USD/RUB. Во вторник пара опустилась к 62,3. На мой взгляд, не стоит оценивать это движение в качестве сигнала о неизбежном откате к минимумам около 61. Учитывая внешние факторы и спрос на валюты со стороны ЦБ, волна укрепления рубля может быть временным и непродолжительным явлением. Риски подъема USD/RUB к 63,2–63,3 сохраняются.

Одним из центральных событий сегодняшнего дня станет заседание ФРС. Консенсус предполагает неизменность ставки в текущем диапазоне 1,5–1,75% годовых. Наши ожидания сводятся к умеренной риторике главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Работающие азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,28%, нефть Brent в плюсе на 1,16%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия вторника.