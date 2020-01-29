Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Так, поводом дальнейшему укреплению российской валюты может стать восстановление на рынке энергоносителей, где на фоне данных API по запасам в США ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 60 долларов за баррель. При этом динамика валют развивающихся стран, которые консолидируются у уровней вчерашнего закрытия, не дает поводов для направленного движения в рубле. Из внутренних факторов выделим сохранение высокого объема покупок иностранной валюты по бюджетному правилу, что оказывает давление на рубль.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем нейтрального открытия торгов на валютной секции Московской биржи. В случае дальнейшего роста рынка энергоносителей и попыток фьючерса на нефть марки Brent подняться в район 61 доллара за баррель, покупки в рубле могут возобладать, что приведет к отступлению американской валюты в район 62 рублей. Однако инвесторам не стоит забывать о рисках активизации продаж по широкому спектру активов в случае появления негативных новостей о распространении коронавируса. К концу торгов ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 62 – 63 рубля за единицу американской валюты.

Напомним, что днем ранее рубль смог отыграть большую часть потерь, понесенных в понедельник, прибавив к доллару и евро порядка 1,1%. В рамках этого движения американская валюта ушла под уровень 62,5 рубля, который в текущий момент является ближайшим сопротивлением. При этом краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года и отметка 62 рубля создают двойную поддержку для доллара, от которой, в случае продолжения снижения, «быки» могут попытаться возобновить восходящую динамику в паре USD/RUB.