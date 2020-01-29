Вчера распродажи на рынках акций неожиданно сменились уверенным ростом: Индекс Мосбиржи прибавил 0,9%. Примерно столько же прибавили вчера и западные рынки. Причем на отличном внешнем фоне покупки у нас шли по всему спектру ликвидных бумаг практически равномерно.

Не очень понятно, чем была вызвана такая эйфория. Рынки локально перекуплены, страхи падения мировой экономики из-за новой эпидемии никуда не делись, а коронавирус продолжает активно размножаться. По состоянию на сегодняшнее утро, число заболевших достигло 6 тыс, умерло 132 человека. Свыше 9 тыс человек находятся под подозрением в заболевании.

Быть может, инвесторы возлагают надежды на сегодняшнюю пресс-конференцию главы ФРС США Джерома Пауэлла по итогам двухдневного заседания регулятора. Ставка с вероятностью почти 100% будет оставлена неизменной, но интерес представляет риторика Пауэлла и информация о программе количественного смягчения. Если Федрезерв продолжит накачку финансовой системы деньгами темпами на уровне конца прошлого года, то «китайские страхи» просто будут залиты деньгами, и серьезного падения рынков ждать не стоит.

Сегодня с утра американские фьючерсы продолжают восхождение, прибавляя около трети процента. Примерно таким же ростом откроется и наш рынок.

Нефть вчера вновь пыталась продавить сильную поддержку 58,5 доллара за баррель. И вновь от нее произошел разворот вверх. Сегодня котировки основного энергетического сырья прибавляют около процента и ушли выше 60 долларов за баррель.

Поводом для выкупа просадок послужила информация западных СМИ со ссылкой на источники в ОПЕК, что расширенный картель готов еще более сократить добычу, чтобы не допустить падения котировок.

Пока утренний рост нефти мы рассматриваем как отскок на словесных интервенциях после сильного падения.

При таком раскладе стоит обратить внимание на нефтянку, прежде всего «Лукойл», который и вчера выглядел лучше рынка. Хорошие перспективы подрасти и у «Норникеля»: цены на никель и палладий прибавляют почти на процент.

Рубль отыграл вчера у доллара 1,2% и ушел под отметку 62,5. Сегодня с утра волатильность в рубле снизится, а пара доллар-рубль попробует уйти ниже 62. Но увлекаться покупками рубля особо не стоит, российская валюта еще может продемонстрировать волну падения. В частности, на это указывает слабая динамика рынка ОФЗ – спрос на рублевые обязательства Минфина сокращается.