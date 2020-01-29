Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.2-0.5%, в районе 3120-3130 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3110, 3100 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3140, 3150 п.

В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет заметное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей. Однако их значимость отойдет на второй план в связи с ожиданиями решения по величине процентной ставки ФРС (22.00 МСК) и комментариев по этому поводу (22.30). Стоит обратить внимание лишь на еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут под закрытие основных торгов в России (18.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.91%) и РТС (+1.97%) завершили торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. В них состоялся коррекционный отскок после более масштабной просадки, случившейся днем ранее. Это возвратное движение сформировалось по мере некоторого охлаждения панических настроений по поводу распространения неизвестного ранее коронавируса за пределы азиатского региона.

Тем не менее, вчерашнее повышение индексов МосБиржи и РТС пока не означает их разворота вверх и скорого возврата к январским максимумам. Сейчас биржевым быкам можно надеяться лишь на временную стабилизацию указанных индексов вблизи текущих уровней. Но не стоит забывать, что они сохраняют технический потенциал для дальнейшего среднесрочного спада.

Добавим, что некоторую поддержку локальному рынку акций оказал наметившийся разворот вверх в нефтяных фьючерсах. Вчера контракты на нефть сорта Brent сумели восстановиться к ближайшему значимому ценовому уровню $60 за баррель. А сегодня они торгуются выше указанной отметки. Свою позитивную роль сыграла и публикация позитивной макроэкономической статистки в США. Объемы заказов на товары длительного пользования в декабре увеличились на 2.4%. Кроме того, значение индекса потребительского доверия возросло до максимального значения с августа прошлого года.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3.8 п. или около 0.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек существенно сильнее рынка закрылись многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +1.75%), Лукойл (LKOH RM, +1.60%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.92%), Роснефть (ROSN RM, +2.01%). По-видимому, вчерашний интерес к указанным бумагам был связан с приостановкой масштабного январского падения нефтяных котировок. С технической точки зрения фьючерсы на нефть сорта Brent уже приблизились к нижней границе своего годового диапазона и теперь имеют неплохие шансы на коррекционный отскок вверх. Кроме того, на фоне недавней паники по поводу азиатского коронавируса начались спекуляции на тему возможного дополнительного сокращения добычи нефти участниками международного соглашения в формате ОПЕК+.

К слову, индекс нефти и газа (MOEXOG) является единственным отраслевым индексом Московской биржи, который демонстрирует падение с начала текущего года. Он понизился на 1.09% против состоявшегося за тот же период прироста индекса МосБиржи на 2.21%. Основное негативное влияние на него оказала январская слабость акций «Газпрома» и «Сургутнефтегаза».

Заметным событием во втором эшелоне стало возобновление покупок в акциях Мечел-ао (MTLR RM, +5.53%), Мечел-ап (MTLRP RM, +2.29%). В них продолжаются сильные спекулятивные движения, связанные с судьбой Эльгинского угольного проекта. Вчера стало известно, что компания «А-Проперти» подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке 100% в указанном активе. Таким образом, «Мечел» может полностью выйти из этого стратегически важного проекта. Но с тактической стороны это позволит эмитенту облегчить бремя высокой долговой нагрузки и завершить реструктуризацию имеющихся кредитов.

Одним из лидеров падения вновь стали акции Аэрофлот (AFLT RM, —1.72%). Они продолжают оставаться под давлением в связи со вспышкой коронавируса в Азии. Эмитент уже объявил о возможности бесплатного возврата билетов или изменении даты вылета по направлению в Китай и обратно. Очевидно, что указанная ситуация повредит бизнесу авиаперевозчиков.

Отметим также вполне закономерный коррекционный спад стоимости акций российских золотодобывающих компаний: Полюс (PLZL RM, —1.04%), Polymetal (POLY RM, —2.05%), Лензолото-ао (LNZL RM, —2.39%), Лензолото-ап (LNZLP RM, —1.29%). Еще накануне эти бумаги играли роль защитных активов и сильно подорожали на фоне активных распродаж в других секторах рынка.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют весомое повышение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Рынок акций в Китае сегодня закрыт. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с заметным приростом.



