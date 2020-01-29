По итогам торгов 28 января индекс МосБиржи вырос на 0,91%, до 3113,10 п., а индекс РТС на 1,97%, до 1572,23 п.

Рынкам хватило пары сессий, чтобы отыграть свои страхи по поводу нового коронавируса в Китае. Пока масштабы не столь угрожающие, да и фармацевты работают над вакциной, как в РФ, так и в КНР. Влияние на экономику Китая, безусловно, будет, но и вероятная победа над вирусом лишь укрепит веру населения Поднебесной в своё государство.

На отечественном рынке сомнения владели умами инвесторов лишь в первой половине дня, но затем покупатели усилили свой натиск. Этому также способствовала нефть, которая вернулась выше отметки $59 за баррель Brent. Тем не менее, в акциях «Аэрофлот» (-1,72%) и «АЛРОСА» (-1,69%) ожидают негативных последствий от снижения выручки по китайскому направлению. Смягчение отношения к риску уронило акции Polymetal на 2,05%, а «Полюс» на 1,04%. Меж тем, «Полюс» сообщила о росте производства золота в 2019 году на 16%, а в IV квартале на 7%. В бумагах «Мечел» (+5,53%) прояснился бурный рост начала года. Представители ВТБ (+0,81%) заявили о возможности реструктуризации долга. Кроме того, А-Проперти направила ходатайство в ФАС РФ об одобрении сделки по покупки 100% акций Эльгинского проекта. В лидерах дня также были бумаги ПИК (+3,69%), АФК «Система» (+2,86%), «Газпром Нефть» (+2,51%) и ФСК ЕЭС (+2,45%). Бумаги «Газпрома» подорожали на 1,75% на заявлениях зам. председателя правления Е. Бурмистровой о том, что компания планирует сохранить в среднесрочной перспективе объёмы поставок в Европу, а также достроить газопровод «Северный поток 2» своими силами. Активность была довольно высокой, хотя и не перекрыла показатель предыдущего дня. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 75,008 млрд рублей.

Отечественная валюта также вернула часть утраченных позиций, показав солидное укрепление. Впрочем, мы предполагали подобный сценарий, что при улучшении ситуации на рынках ослабление рубля будет использовано спекулянтами для более выгодного захода. В России во вторник опубликовали много интересной статистики. Рост реальных зарплат в РФ в ноябре замедлился до 2,7% с 3,8% в октябре, хотя ожидалось ускорение до 4,0%. Рост розничных продаж замедлился до 1,9% с 2,3% в ноябре при ожиданиях роста до 2,7%. За весь 2019 год рост розничных продаж составил 1,6%. И, наконец, рост реальных доходов населения по итогам 2019 года составил 0,8%, что, конечно, является позитивным изменением относительно предыдущих лет, но явно мало, чтобы улучшить ситуацию в розничной сфере. Минфин в среду 29 января проведёт очередные размещения ОФЗ. На безлимитных аукционах инвесторам будут предложены ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года и ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года. В случае спокойной обстановки на рынках можно ждать высоких объёмов спроса, что будет способствовать дальнейшему восстановлению позиций отечественной валюты.

Американские индексы прервали полосу падения и показали неплохой рост. Вспышку нового коронавируса в Китае даже нельзя называть эпидемией, так как затронуто менее 1% населения страны. В J.P. Morgan также отмечают, что доля летальных случаев составляет 2-3% по сравнению с около 9%-10% во время вспышки тяжёлого острого респираторного синдрома в 2003 году. Более того, летальные случаи в большей степени касаются очень пожилых людей с наличием других сложных заболеваний. Продолжается период отчётности. Фармацевтический гигант Pfizer Inc. (-5,03%) отчитался хуже ожиданий по прибыли. United Technologies Corp. (+1,21%) превзошла ожидания по прибыли и выручке. Диверсифицированный промышленный холдинг 3M Co. (-5,72%) отчитался хуже ожиданий по прибыли, а также сообщил о планируемых увольнениях в рамках реструктуризации. Отчёт Xerox Holdings (+4,94%) оказался по максимальной планке ожиданий. В США также вышло много статистики. Объём заказов на товары длительного пользования вырос за декабрь на 2,4% при ожиданиях скромного роста на 0,4%, но без учёта оборонных поставок они сократились на 2,5%. Индекс S&P/CS цен на жильё в 20 крупнейших городских образованиях США показал рост на 2,6% в ноябре. В целом, рост цен на жилую недвижимость в США составил 3,5% в октябре. Потребители пока не испытывают больших беспокойств. Индекс потребительского доверия Conference Board вырос до 131,6 п. в январе по сравнению с 128,2 п. в декабре. И, наконец, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,64%, что указывает на снижение тревожности на рынке. По итогам дня DJIA вырос на 0,66% до 28722,85 п., а S&P 500 поднялся на 1,01% до 3276,24 п.

Азиатские рынки преимущественно повышались. Исключением был индекс Гонконга, где возобновились торги после новогодних праздников. Накануне вечером отчиталась компания Apple лучше ожиданий Wall Street. Однако глава IT-гиганта Тим Кук заявил о влиянии коронавируса на операции в КНР. Это привело к повышенной волатильности акций поставщиков компонентов. Наиболее сильное давление оказывалось на бумаги страховщиков и авиакомпаний. CNBC сообщает, что в администрации США рассматривают вариант о возможном запрете полётов в Китай из-за вирусной угрозы. Меж тем, число летальных случаев коронавируса в Китае перевалило за 130, а число заражённых за 6 тыс. Вспомним немного о статистике. Инфляция в Австралии ускорилась в IV квартале до 1,8% по сравнению с 1,7% в предыдущем квартале. К 8:50 мск NIKKEI 225 — 23359,75 п. (+0,62%), Hang Seng — 27234,97 п. (-2,56%).

Нефть продолжила восстанавливать свои позиции. Ночью API сообщил, что на неделе до 24 января коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,3 млн бар. Запасы бензина увеличились на 3,3 млн бар., а дистиллятов упали на 0,14 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждали роста запасов нефти на 1,4 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 1,7 млн бар. и снижение дистиллятов на 1,6 млн бар. Поддержку нефти оказывают новости о том, что отгрузка нефти из Ливии может, по сути, прекратиться, если продолжится блокада нефтепроводов и портов. В OPEC также рассматривают вариант продления соглашения по ограничению добычи и даже его расширения, если влияние коронавируса на потребление окажется существенным. К 9:10 мск Brent — $59,46 (+1,11%), WTI — $54,05 (+1,07%), Золото — $1565,7 (-0,26%), Медь — $5724,32 (+0,66%), Никель — $12660 (+0,88%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 98,00 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повышалась до 1,66%, но затем снизилась до 1,65%. К 9:10 мск пара EUR-USD — $1,102 (-0,05%), GBP-USD — $1,302 (-0,04%), USD-JPY – 109,12 (-0,01%).

Внешний фон можно назвать слабо позитивным. Рост котировок нефти и металлов больше говорит о принятии риска, чем о бегстве от него. Статистика вспышки коронавируса в КНР говорит, что она больше походит на эпидемию гриппа, чем на что-либо более опасное. Тем не менее, меры предосторожности принимаются во всём мире. South China Morning Post сообщает, что в Гонконге уже разработана вакцина против коронавируса, но потребуется какое-то время на клинические испытания. Иными словами, проблема нового коронавируса перестаёт быть «страхом» для рынков и становится лишь одним из факторов влияния на экономику КНР.

Российский рынок может начать день в плюсе благодаря относительно спокойным внешним рынкам, а также дорожающей нефти. Рубль продолжит возвращать свои потерянные позиции, так как среди рискованных активов он остаётся одним из самых доходных.