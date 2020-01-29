Вторник был богатым на события. Банки перечисляли в бюджет налог на прибыль, что способствовало сохранению ставок овернайт на повышенных уровнях. Индекс RUSFAR поднялся на 14 бп, до 6,21%. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа снизилась на 2 бп, до 6,19%, однако значение закрытия составило 6,54% (+27 бп д/д). Ставка RUONIA в понедельник выросла на 24 бп, до 6,19%. В то же время ЦБ вчера проводил регулярные операции по стерилизации ликвидности. На аукционе недельных депозитов регулятор лишь немного уменьшил лимит (с 1,65 трлн руб. на прошлой неделе до 1,62 трлн руб.). Банки в свою очередь уменьшили предложение с 1,84 трлн руб. до 1,66 трлн руб. Ставка отсечения и средневзвешенная ставка при этом остались на уровне прошлой недели – 6,23% и 6,19% соответственно. Еще 79 млрд руб. ЦБ стерилизовал в результате размещения КОБР. Одновременно банки сократили свои обязательства перед Казначейством по однодневному репо (с 200 млрд руб. до 100 млрд руб.); при этом они привлекли 20 млрд руб. в рамках 182-дневного репо, и заняли еще 5 млрд руб. на 35-дневном депозитном аукционе Казначейства. Баланс средств банков на корсчетах в ЦБ, в понедельник составлявший 1,94 трлн руб., вчера восстановился до 2,48 трлн руб., что выглядит достаточным уровнем для того, чтобы давление на однодневные ставки снизилось в ближайшие дни. На данный момент у банков образовался запас свободных резервов на сумму около 90 млрд руб., притом что до конца периода усреднения остается еще почти две недели. По нашим оценкам, отток ликвидности из системы в результате расчетов по недельным инструментам Банка России сегодня будет небольшим –около 49 млрд руб. По оценкам ЦБ, на следующей неделе в банковскую систему из бюджета поступит 472 млрд руб. ликвидности плюс к 88 млрд руб. за счет наличных денег в обращении.

Восстановление рубля и увеличение спроса на рисковые активы привели к снижению длинных ставок. По итогам вчерашних торгов кривая IRS сместилась вниз на 3–5 бп, а котировки FRA опустились на 4–7 бп. Ставки NDF (OIS) снизились на 1–3 бп. Кросс-валютные свопы (OIS) закрылись на прежних уровнях, в то время как ставки XCCY (Libor) снизились на 3–4 бп.