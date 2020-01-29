Аукционы ОФЗ вряд ли станут существенным источником поддержки для рубля
Рубль восстанавливается в тренде с прочими валютами развивающихся стран, укрепившись накануне на 1.1% в паре с долларом и на такую же величину в паре с евро. Поводом для укрепления стало уменьшение беспокойства рынков относительно неконтролируемого распространения коронавируса в Китае.
Ключевое событие сегодняшнего дня — заседание ФРС — вряд ли окажет существенное влияние на рубль, так как участники рынка не ожидают существенных сюрпризов от ФРС.
Минфин на сегодняшних аукционах ОФЗ предложит короткие бумаги, спрос на которые предъявляют в основном внутренние игроки, поэтому данный фактор вряд ли станет существенным источником поддержки для рубля.
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