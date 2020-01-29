Российский рынок акций сегодня будет опережать глобальные рынки
Российский рынок акций вчера был в лидерах роста на фоне восстановления доверия инвесторов и несмотря на распространение коронавируса. Вчера динамика российского рынка акций была разнонаправленной, но по итогам дня индекс РТС вырос на 2,0% до 1 572 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,9% до 3 113 пунктов.
Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет опережать глобальные рынки.
Тем не менее, учитывая рост числа зараженных вирусом в Китае и в других странах, мы бы воздержались от чрезмерного оптимизма. Сегодня в лидерах роста, вероятно, будут акции горно-металлургического и нефтедобывающего секторов. Рынки, судя по всему, будут двигаться в боковом тренде накануне заседания ФРС по процентным ставкам, хотя, как ожидается, регулятор сохранит их на прежнем уровне.
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