М.Видео (MVID RX: НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) представила операционные результаты за 4К19. Продажи группы в 4К19 снизились на 1,4% г/г до 138,3 млрд руб. (с НДС); в результате по итогам 2019 г. они выросли на 3,8% г/г до 437,5 млрд руб., что превышает рост российского рынка бытовой техники и электроники в размере 2,9% г/г, по данным Института маркетинговых исследований (GfK).

Продажи сопоставимых магазинов группы в 4К19 снизились на 9,7% г/г, главным образом, на фоне снижения трафика на 9,3% г/г. В то же время в 4К19 продолжился рост общих онлайн-продаж – они выросли на 57% г/г против 71% в 3К19, тогда как их доля в продажах группы достигла нового рекордного максимума 38% в 4К19.

Мы считаем показатели УМЕРЕННО НЕГАТИВНЫМИ для акций компании, однако учитывая их спорадическую ликвидность, мы не ожидаем сильной реакции рынка на отчетность. В то же время, по заявлению менеджмента, объемы продаж цифровых устройств (смартфонов и аксессуаров) выросли на 17% г/г в денежном выражении.

Это, на наш взгляд, указывает на то, что основной причиной замедления выручки в 2019 г. в сравнении с 2018 г. (когда поддержку выручке оказали снижение процентной ставки по ипотеке и Чемпионат мира по футболу) стала крупная бытовая и аудио/видео техника. Учитывая это, мы полагаем, что 2020 г. станет более успешным с точки зрения динамики выручки М.Видео.