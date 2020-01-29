Утром российская валюта пыталась укрепиться, однако новости об ограничении сообщения между Гонконгом и материковым Китаем привели к ее резкому падению до 63,14 за доллар. Впрочем, на этом уровне и экспортеры, и иностранцы начали активно покупать рубль. Позже поддержку рублю обеспечило глобальное усиление интереса к риску: дорожали нефть, акции и валюты развивающихся рынков.

Похоже, инвесторы решили, что коронавирус не представляет серьезной угрозы для глобальной экономики и после недавнего обвала рынков решили реализовать классическую стратегию покупать на снижении. В результате рубль укрепился на 1%.

Столь резкое укрепление рубля и возврат интереса к риску, на наш взгляд, могут быть преждевременными.

Не исключено, что Китай примет более решительные меры по борьбе с вирусом, чтобы взять ситуацию под контроль. На этом фоне в середине дня спрос на риск может снизиться, и рубль ослабнет до уровня 62,6 за доллар.

Вечером, однако, мы бы ожидали восстановления рубля и глобального ослабления доллара на фоне восстановления спроса на риск после заседания ФРС США. Мы полагаем, что Федрезерв оставит ставку без изменений, но может продлить программу покупки краткосрочных американских казначейских облигаций в объеме $60 млрд в месяц с 2К20 до 3К20. В результате объем долларовой ликвидности вырастет на несколько сотен миллиардов, что должно привести к снижению трехмесячных ставок примерно на 10 б. п. и вызвать ослабление доллара. Кроме того, в целом такая мера окажет психологическую поддержку рынкам, поскольку инвесторы всегда очень чутко следят за ситуацией с долларовой ликвидностью и обычно более спокойны, когда она благоприятна.

Рискофобия может вернуться на какое-то время из-за китайского коронавируса, но вечером рынки должны поддержать решение ФРС США, что позволит рублю удержаться вблизи отметки 62,3 за доллар.



