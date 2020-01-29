Американские индексы должны были скорректироваться. С октября их рост превысил 15%, а более-менее заметная коррекция за почти три месяца была всего одна: в начале декабря, когда S&P500 опустился на 2,5%. В итоге именно тревоги относительно масштабов и степени влияния распространения китайского коронавируса стали триггером для спада. Но подобным негативным фактором могло выступить и какое-то другое событие.

Всего за два дня рынок почти полностью нивелировал рост с начала года, поэтому может показаться, что перспективы невероятно мрачные. Но это не так. На самом деле фундаментально почти ничего не изменилось, хотя и появился новый фактор неопределенности. Да, сейчас сложно оценить перспективы его влияния. Но все же не стоит забывать, что эпидемии случаются нередко, опыт по борьбе с ними, в том числе по созданию вакцин от родственных коронавирусов, накоплен немалый.

Думаю, что пик скорости распространения инфекции пройден или близок. В скором времени заболевание удастся локализовать и взять под контроль. Считаю, что это наиболее вероятный и реалистичный сценарий. В ближайшие дни степень беспокойства инвесторов должна снизиться.

Глобальные экономические перспективы остаются позитивными. Предварительное торговое соглашение между США и КНР подписано, как и планировалось. Поступление ликвидности от ФРС продолжается. Розничные продажи в США, которые растут последние 10 месяцев из 12, сигнализируют о том, что американский потребитель по-прежнему активен. Это то, о чем стоит помнить долгосрочному инвестору, и то, что будет поддерживать дальнейший рост.

Основным позитивным драйвером должны стать квартальные отчеты. Текущий сезон оценить пока сложно: совокупная прибыль и выручка повышаются, но пока отчиталось около 20% компаний, входящих в индекс широкого рынка. При этом у представителей технологического и промышленного секторов выручка и прибыль снижаются. Праздничные продажи в четвертом квартале были на высоком уровне, поэтому в дальнейшем стоит ждать позитивных отчетов от крупных компаний.

Положительно повлиять на котировки также должно заседание ФРС 29 января. Федрезерв оставит ставку без изменений, а в своем выступлении Джером Пауэлл напомнит о продолжающемся экономическом росте и о готовности регулятора его поддержать.

На сегодня коррекция сделала то, что и должна была: повысила привлекательность качественных активов.