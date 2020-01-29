Валюты развивающихся рынков продемонстрировали ослабление на фоне снижения рыночных аппетитов к покупке риска. Тем не менее рыночная динамика сейчас больше похожа на коррекцию, нежели на подготовку к полномасштабному спаду.

Основным фактором роста рыночной неопределённости и снижения риск-аппетитов стала вирусная угроза в Китае. Инвесторы традиционно весьма негативно относятся к таким непрогнозируемым рискам как распространение эпидемии и предпочитают не дожидаться появления каких-либо масштабных деструктивных последствий для экономики и заблаговременно начинают усиливать качество своих позиций.

Заметим, что в случае с китайской вирусной темой те карантинные меры, которые уже приняты властями, оказывают заметное давление как на транспортную активность, так и на туристический бизнес и торговлю. Данный фактор воспринимается частью участников рынка как предпосылка для ослабления надежд на ускорение темпов роста мировой экономики.

Тем не менее вирусная угроза не является единственным поводом для коррекции рынков и в том числе валют развивающихся рынков. На протяжении достаточно длительного временного периода рынки находились в состоянии, близком к эйфории. В таких условиях для продолжения роста рынкам нужно постоянное пополнение набора драйверов своей поддержки.

На данный же момент дополнительных триггеров для продолжения повышательного движения все еще не появилось – оптимизм ожиданий «Фазы-1» торговой сделки полностью отыгран и, более того, у инвесторов остаются справедливые опасения о том, что данной промежуточной сделки может оказаться недостаточно для решения проблем мирового роста. С учетом такого положения вещей у рынков сейчас фактически больше поводов для коррекции, нежели для продолжения безудержного роста.

В то же время мы видим, что ситуация на рынках пока что далека от паники и масштабного спада. Понижательное движение на фондовых площадках, а также ослабление валют сегмента ЕМ весьма спокойно воспринимается долговыми рынками. С учетом этого говорить о резком оттоке капиталов из ЕМ в ближайшей перспективе, вероятно, все еще рано.

По нашим оценкам, ближайшая перспектива для валют развивающихся рынков, в том числе и рубля, будет зависеть от двух факторов. Во-первых, вирусная угроза останется под пристальным вниманием инвесторов, рыночный негатив будет расти пропорционально усилению угроз более активного распространения заболевания. Во-вторых, на этой неделе состоится заседание ФРС, от итогов которого мы ждем сохранения ставки неизменной в США.

Наибольший интерес будет представлять сигнал Федрезерва о своих планах по продолжению или остановке наполнения рынков долларовой ликвидностью. Сейчас именно фактор постоянного наполнения рынков деньгами позволяет фондовым площадкам продолжать рост и «выкупать» большинство просадок. Вероятно, ФРС будет придерживаться нейтральной риторики и не пойдет на намеки о возможном прекращении увлечении своего баланса во 2кв 2020 года, как это планировалось ранее. В противном случае такой сигнал может привести к существенному усилению рыночного пессимизма и стать предпосылкой для более масштабной коррекции в сравнении с текущим ослаблением риск-аппетитов на фоне китайской вирусной угрозы.

Ожидаем, что в ближайшие 2-3 недели склонность валют развивающихся рынков к ослаблению может сохраняться. Курс рубля в этих условиях будет формироваться в диапазоне 62,5-64 рублей за доллар. Что касается рисков перехода рынков к существенному снижению на уровнях порядка 10%, то они в данный момент оцениваются нами как достаточно сдержанные.



