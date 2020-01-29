Неожиданные трансферты из бюджета – единственный фактор для ускорения потребительских расходов в 2020 г. По данным Росстата, оборот розничной торговли практически не изменил темпов роста в декабре 2019 г., оставшись на уровне среднегодовых значений (1,9% г./г. против 1,6% г./г.). При этом интересно, что после трех кварталов роста (кв./кв.) реальные располагаемые денежные доходы просели в 4 кв. 2019 г. (-1,2% кв./кв. с исключением сезонности (см. график справа)). В итоге за год их рост в целом оказался несильно больше, чем в прошлом году (0,8% г./г. против 0,1% г./г.).

В итоге рост потребительского спроса продолжается в основном за счет кредитного фактора (потребительские необеспеченные ссуды растут на ~20% г./г.). На графике слева видно, что подобная ситуация продолжается уже с конца 2016 г. и в целом достаточно нетипична для российского потребителя (заметную роль кредиты играли лишь в 2012 г., в период бума кредитования).

Как мы уже не раз отмечали, повышение закредитованности населения в совокупности с туманными перспективами роста доходов – две основные проблемы потребительского сектора сейчас. В этой связи, как нам кажется, ситуация в 2020 г. может развиваться по двум сценариям. В консервативном случае динамика доходов останется околонулевой, а рост кредитов будет постепенно сокращаться (в т.ч. из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ). В таких условиях рост потребления также будет постепенно замедляться — до 0,5-1% г./г.

В оптимистичном сценарии какие-то факторы (в первую очередь, дополнительные, пока не озвученные, социальные трансферты из бюджета) смогут ускорить доходы, а кредитование будет демонстрировать двузначные темпы. В таком сценарии, скорее всего, рост расходов потребителей сможет достичь 2% г./г. (однако заметно выше этой цифры они вряд ли смогут возрасти).

Судя по всему, в реальности нас ожидает комбинация этих двух сценариев (небольшой рост трансфертов при снижении темпов роста кредитования). Впрочем, отметим, что уже анонсированные президентом меры (выплаты малоимущим гражданам с детьми и т.п.) вряд ли сильно улучшат потребительский спрос.