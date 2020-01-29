Российский рынок растет синхронно с мировыми площадками. Индекс Мосбиржи уверенно закрепился выше 3100, РТС прибавил 1% и торгуется вблизи 1580 пунктов. Поддержку рынку оказывает позитивный внешний фон: глобальные инвесторы переоценивают риски, связанные с коронавирусом. На этом фоне нефть прибавляет почти 1%, торгуясь выше $59 pа баррель. Золото отступает от прежних позиций, держась ниже $1580.

В плюсе нефтегазовая отрасль. Новатэк прибавляет 2,4%, Сургутнефтегаз – 2,7%, Татнефть – 1,1%. Уверенно движутся вверх котировки электроэнергетиков. ФСК ЕЭС лидирует с результатом +3,2%. Компания сегодня объявила купон по облигациям на 15 млрд. Инвесторов радует умеренная ставка доходности по долговым бумагам, составившая всего 6,75%. Также в числе лидеров роста Яндекс (+2,1%). Компания подала повторную заявку в ФАС на поглощение сервиса такси Везет, что инвесторы восприняли как сигнал о том, что все вопросы со стороны регулятора сняты.

Положительную динамику демонстрируют и ретейлеры. Магнит дорожает на 1,3%, X5 Retail Group – на 1,2%, Лента – на 0,9%. Сегодня их конкурент группа О’Кей отчитывается за четвертый квартал.

В минусе акции Полиметалла (-0,5%) и Полюс (0,7%). Эти бумаги несколько последних сессий активно росли на высоком спросе на золото. Сегодня драгметаллы корректируются, а с ними и золотодобывающие компании.

Доллар в паре с рублем держится около 62,5, евро — у 68,8. Психологически значимые уровни не пробиты. По нашему мнению, доллар сегодня может опуститься к 62, а евро — к 68,4. Индекс Мосбиржи имеет потенциал роста до 3150, цель по РТС – 1600 пунктов.