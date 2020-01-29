Фондовые индексы США завершили торги 28 января в плюсе, развернувшись после предыдущего снижения, несмотря на продолжающееся в Китае распространение коронавируса. S&P500 прибавил за день 1,01% и закрылся на уровне в 3276 пунктов. Все входящие в индекс 11 секторов закончили сессию на положительной территории. Рост возглавил технологический сектор при поддержке Apple, которая отчиталась после закрытия лучше прогноза.

Мировые фондовые площадки продолжают попытки восстановления после мощного падения накануне. Опасения по поводу негативных последствий для экономики вспышки неизвестного заболевания в КНР немного ослабли, после того как Белый дом заявил об отсутствии планов по прекращению авиасообщения с Китаем. В то же время число летальных исходов среди заболевших выросло до 132. Инвесторы ждут итоговых заявлений с заседания ФРС и продолжают следить за сезоном отчетов.

Азиатские площадки торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei растет на 0,7% после падения накануне. Возобновивший торги после выходных гонконгский Hang Seng падает на 2,8%, отыгрывая негатив последних дней. Шанхайский CSI 300 не будет торговаться до 2 февраля. Европейские биржи на открытии прибавили порядка 0,3%.

Спрос на безопасные инструменты сохраняется, несмотря на отскок рисковых активов. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается к 1,61%. Золото колеблется около $1570 за унцию. Нефть восстановилась до $60 за баррель. Слабый аппетит к риску сохраняется. Мы полагаем, что сегодняшняя динамика индекса S&P500 будет зависеть от заявлений ФРС. Если регулятор сохранит мягкий настрой, у рынка есть шансы продолжить движение вверх к 3290 пунктам. В противном случае коррекция возобновится.

Все внимание инвесторов сегодя будет направленно на итоги заседания ФРС. Консенсус уверенно прогнозирует сохранение ставок на уровне в 1,50-1,755%. Вероятность такого решения оценивается в 90%. Власти четко дали понять, что для изменения монетарной политики требуется существенное изменение макроэкономических условий. Пока подобного не наблюдается. Поскольку сохранение ставки дело решенное, инвесторов будут интересовать комментарии ФРС о сворачивании программы поддержки рынка репо. Увеличения баланса ФРС почти на $400 млрд привело к повышению ликвидности в системе, что могло стать одним из драйверов взрывного роста рынков в конце 2019 года. Сейчас рост баланса остановился, и, возможно, регулятор расскажет о деталях плана плавного ухода с рынка. Если рынок сочтет этот процесс слишком резким, это может привести к падению котировок.

До открытия рынка сегодня отчитаются Mastercard, Boeing, McDonald’s и AT&T. От Mastercard мы ожидаем увеличения выручки по итогам года почти до $17 млрд, что поспособствует росту акций минимум до $327.

Проблемы Boeing с моделью Max сохраняются, поэтому отчет обещает падение выручки и EPS.

McDonald’s прогнозирует повышение обоих показателей благодаря росту среднего чека в США.

Инвесторов AT&T будет волновать состояние дел в направлении кабельного ТВ, но расширение телекоммуникационного сегмента должно компенсировать недостаточно активную динамику ТВ-подписок.

После закрытия результаты представят Microsoft, Facebook и Tesla. Как ожидается, Microsoft порадует инвесторов ростом EPS почти на 20% и повышением выручки почти на 10%. Позитивные тренды в облачном бизнесе позволят компании подтвердить статус стабильного технологического гиганта.

Facebook ждет роста выручки и EPS благодаря рекламе.

Особый интерес для инвесторов после почти 150%-го роста акций за полгода представляет отчет Tesla. Несмотря на ожидаемое повышение прибыли, акциям будет непросто удержаться на вершине.

Техническая картина по S&P500 остается неуверенной. Пока не ясно, был ли вчерашний отскок временным явлением и продолжится ли коррекция. Перекупленность по индексу RSI исчезла, подъем показателя выше 50 также можно отнести к положительным сигналам. При этом индекс MACD остается подавленным, что отражает слабость момента. Индекс S&P500 удержался на тянущейся с 2016 года линии тренда, но пока сложно сказать, насколько уверенной окажется поддержка.