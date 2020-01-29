На фоне потенциального влияния на мировую экономику коронавирусной инфекции мировые индексы падают. Под давлением оказался и наш рынок. За последние две сессии 28-29 января формируется отскок от полугодовой линии поддержки, но потенциал снижения остается ввиду следующих факторов:

— спрэд между текущими котировками и 100-периодной скользящей средней остается высоким;

— сработал сигнал на продажу по MACD (выступает одним из самых эффективных трендовых индикаторов для индекса);

— осциллятор CMO далек от перепроданности и входит в медвежью зону.

Краткосрочный сценарий с учетом отскока осторожно негативный: тестирование зоны поддержки 3000–3020 п. В случае пробоя данной области следующим торможением выступит 2950–2970 п. В рамках сценария допускается подъем к ближайшему сопротивлению в районе 3165 п. или чуть выше. Позитивный расклад несколько менее вероятен и предполагает обновление исторических максимумов.

Долгосрочная техническая картина осторожно позитивная. Восходящий тренд более низкого порядка (синие линии) вырвался из 5-летнего тренда вверх, но подъем за январь наполовину нивелирован.

Последний раз фаза коррекции наблюдалась с июля по август 2019 г., масштабная коррекция — с январь по июль 2017 г. Сейчас для глобального разворота вниз необходимо как минимум вернуться в район 3000 п., что вполне допустимо в ближайшее время.

Однако даже в случае разворота среднесрочного тренда долгосрочная фаза роста (с красными границами) останется актуальной. Рассчитывать на глобальный разворот не стоит до пробоя поддержки 2600 п., что на дистанции двух месяцев уже маловероятно. Возможен переход рынка в боковик, но предпосылок для этого также пока нет.

Уровни поддержки: 3060 / 3010 / 2960 / 2920

Уровни сопротивления: 3165 / 3220 / 3265



