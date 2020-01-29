В целом, мы прогнозируем слабый сезон отчетностей по сектору: падение цен на сталь в IV квартале на фоне традиционного слабого зимнего периода приведут к сокращению финансовых результатов сектора черной металлургии.

Мы прогнозируем, что выручка Северстали сократится на 14% к/к до $1 812 млн из-за падения цен реализации на 1-15% к/к и объема реализации металлопродукции на 6% к/к. EBITDA снизится, по нашим прогнозам, на 23% к/к до $605 млн, чистая прибыль составит $348 млн долл, что на 29% ниже показателя за предыдущий квартал.

Также мы отмечаем, что на IV квартал 2019г. пришелся пик капвложений Северстали, поэтому с учетом слабой отчетности дивиденды компании за отчетный период, вероятно, будут низкими, однако компания может компенсировать эту просадку за счет заемных средств.



