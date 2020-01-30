Сегодня перед открытием российского рынка сложился негативный фон для российской валюты. Давление на рубль окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра отступил в район 59,2 доллара за баррель, снизившись на 0,6%. Также продажам в рубле будет способствовать ослабление валют развивающихся рынков, которые сегодня с утра теряют в пределах 0,3%. Дополнительным фактором продолжат оставаться высокие ежедневные объемы покупок валюты по бюджетному правилу.

Учитывая это, в начале сессии ожидаем ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар в начале сессии уйдет выше 62,6 рубля. При этом в течение сессии продажи могут продолжить преобладать, что позволит американской валюте сделать еще один шаг к верхней границе диапазона 62 – 63 рубля. Поводом к ослаблению рубля может стать очередная волна бегства от риска на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, что днем ранее российский рубль потерял к доллару и евро порядка 0,4%. Это позволило американской валюте закончить день выше сопротивления, расположенного на отметке 62,5 рубля. В текущей ситуации следующем препятствием на пути к 63 рублям будет выступать среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября прошлого года и проходящий в районе 62,8 рубля.