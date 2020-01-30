В начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС
В среду высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправлено. Хорошая отчетность Apple дала основания для некоторого улучшения внешнего фона к началу торгов, но связанные с «уханьским вирусом» опасения пока остаются сдерживающим фактором для инвесторов, препятствуя восстановлению восходящего тренда на рынках акций, включая российский. В итоге акции Транснефти (TRNFP) подешевели на 1.6%, Газпрома (GAZP) – на 1.3%, Аэрофлота (AFLT) – на 0.7%. Тем временем в плюсе закрылись Новатэк (NVTK, +2.6%), Магнит (MGNT, +1.8%), Сургетнефтегаз (SNGS, +1.1%).
Во втором эшелоне был отмечен рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Электроцинка (ELTZ) подорожали на 39.4%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 9.6%, МОЭСК (MSRS) – на 6.8%, ДЗРД (DZRD) – на 6.6%.
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом плюсе, по азиатским наблюдается снижение.
Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона.
Несмотря на сравнительно «мягкий» тон выступления главы ФРС США по итогам заседания комитета по открытым рынкам и поток отчетности американских корпораций в среднем лучше прогнозов, трейдеры на мировых рынках по-прежнему отдают предпочтение «защитным» активам, что во многом объясняется неопределенностью в отношении масштабов влияния нового коронавируса на экономику (по последним данным, зафиксировано более 7700 случаев заражения вирусом 2019-nCoV и 170 летальных исходов).
На валютном рынке, с позиций технического анализа, формируется новый консолидационный диапазон по паре доллар-рубль, в начале торгов возможно закрепление пары выше отметки 62.5.
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