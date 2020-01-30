Российский рынок акций и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона. Бегство инвесторов от риска будет негативно влиять на котировки рубля.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Несмотря на сравнительно "мягкий" тон выступления главы ФРС США по итогам заседания комитета по открытым рынкам и поток отчетности американских корпораций в среднем лучше прогнозов, трейдеры на мировых рынках по-прежнему отдают предпочтение "защитным" активам, что во многом объясняется неопределенностью в отношении масштабов влияния нового коронавируса на экономику", — отмечает он.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.

Валютные торги на российском рынке откроются ростом доллара на фоне новостей о новых зараженных и падающей нефти, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Ликвидность на денежном рынке в избытке. Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций на 29 января выросли с 1,9 до почти 2,5 миллиарда рублей несмотря на то, что в этот день производились расчеты по налогу на прибыль. Избыток ликвидности при рисках пандемии создает почву для укрепления доллара", — отмечает он.

В четверг аналитик ожидает давление на рубль и движение пары с долларом в коридоре 62,6-63,1 рубля.

"Доллар в начале сессии уйдет выше 62,6 рубля. При этом в течение сессии продажи могут продолжить преобладать, что позволит американской валюте сделать еще один шаг к верхней границе диапазона 62-63 рубля. Поводом к ослаблению рубля может стать очередная волна бегства от риска на фоне распространения коронавирусной инфекции", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие фондовые индексы в среду по итогам торговой сессии показали положительную динамику на фоне публикаций квартальных финансовых отчетностей крупных компаний. При этом рост котировок замедлился после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы США.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,39-0,51%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ощутимо снижаются в четверг на опасениях негативного экономического влияния со стороны быстрого распространения нового типа коронавируса.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,38%, японский Nikkei 225 упал на 1,72% к уровню предыдущего закрытия.

Биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с национальными праздниками.

Стоимость нефти снижается на 1,02% — до 58,31 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается до 1,1011 доллара против 1,1008 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос вместе с зарубежными площадками по индексу Мосбиржи и закрылся в небольшом минусе по индексу РТС на фоне ослабления рубля к доллару.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,5% — до 3128,8 пункта, индекс РТС снизился на 0,1%, до 1570,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 25 копеек – до 62,54 рубля, евро — на 25 копеек, до 68,87 рубля, следует из данных Московской биржи.