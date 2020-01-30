Члены Комитета по открытым рынкам на прошедшем заседании вновь проявили единую позицию относительно величины ставки, что кардинально отличается от ситуации на заседаниях осенью 2019 года. Десятью голосами "за" принято решение сохранить ставку на уровне 1,50–1,75%.

Инвесторы ждали намека на мягкость денежно-кредитной политики (ДКП) в дальнейшем. Подтверждено, что ФРС продолжит предоставлять расширенный объем ликвидности в рамках операции РЕПО как минимум до конца апреля. Также ФРС будет совершать покупки казначейских облигаций как минимум до 2-го квартала включительно.

В целом заседание оправдало ожидания и не вызвало опасений относительно будущего дефицита ликвидности. При этом отсутствуют явные признаки "перегрева" экономики, которые могли выразиться в превышении таргета по инфляции. В то же время ходе пресс-конференции Джером Пауэлл подчеркнул, что комитет не был удовлетворен тем, что инфляция постоянно опускается ниже целевого уровня. Это оставляет возможность для применения стимулирующих экономику мер в случае необходимости.

Понижена оценка расходов домохозяйств, заявлено, что они растут "умеренными" темпами, ранее подчеркивались сильные данные по данному показателю. Комитет повторил, что экономическая активность растет "умеренными" темпами, с "сильными условиями на рынке труда". Упоминались риски, связанные с новым коронавирусом, политические риски в год президентских выборов, торговое противостояние, рост геополитической напряженности.

Для инвесторов более важным станет опорное заседание ФРС 17-18 марта, в ходе которого будут опубликованы dot plots – экономические прогнозы ФРС в виде точечной диаграммы.



