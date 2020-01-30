"Северсталь" в IV квартале может продемонстрировать снижение выручки и рентабельности
Компания Северсталь (SVST: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $17,6/ГДР) завтра, 31 января, представит финансовые результаты за 4К19 по МСФО. Мы ожидаем снижения выручки и рентабельности на фоне снижения цен на сталь. Российские цены на сталь достигли дна в середине декабря и демонстрируют восходящий тренд в январе. По данным Metal Expert, цены на горячекатаный рулон (4-12 мм, CPT, включая НДС) на российском рынке выросли с 38 500 руб. в декабре 2019 г. до 43 000 руб. по февральским контрактам 2020 г., тогда как экспортные бенчмарки на горячекатаный рулон подскочили с $380/тонну, FOB до $480/тонну, FOB. Цены на сырье также снижались в 2П19. Российские цены на окатыши снизились на 27% до 5 100 руб./тонну, FCA, исключая НДС в сентябре-декабре. Ситуация в горнодобывающем подразделении отчасти была нейтрализована ростом объемов продаж. Несмотря на снижение СДП в последнем квартале года мы ожидаем, что компания будет рекомендовать квартальные дивиденды, при этом коэффициент дивидендных выплат превысит уровень СДП. Компания демонстрирует сильный баланс и комфортный уровень "чистый долг/EBITDA" (0,4x в 3К19). По нашей оценке, дивидендная доходность по итогам 2019 г. составит 12%. Между тем, недавняя вспышка эпидемии коронавируса в Китае может потенциально сдерживать дальнейшее восстановление цен на сталь. Первый квартал года традиционно характеризуется активизацией кредитной активности в Китае, которая стимулирует спрос на сталь в период процесса пополнения запасов. В 4К19 доля экспортных продаж Северстали составила 41%. Начало строительного сезона на российском рынке, с другой стороны, а также инвестиции в инфраструктуру в рамках реализации нацпроектов предполагают наличие потенциала роста выручки Северстали в 1П20. Мы по-прежнему позитивно оцениваем инвестиционную привлекательность компании, отдавая должное высокой степени ее вертикальной интеграции и диверсификации портфеля продукции.
Основные показатели мы приводим ниже:
- Согласно нашему прогнозу, выручка за 4К19 составит примерно $ 1 880 млн.
- Согласно нашему прогнозу, EBITDA за 4К19 сильно снизится в квартальном сопоставлении и составит $604 млн.
- Чистая прибыль, на которую могут повлиять разовые статьи, по нашему прогнозу, составит $380 млн. Мы ожидаем роста объемов капиталовложений в 4К19 на 35% к/к, из-за чего СДП должен сильно снизиться – до $119 млн. Мы сомневаемся, что компания выполнит свой прогноз капиталовложений, из чего мы не делаем никаких негативных выводов, так как компания сохраняет свою гибкость и ответственно подходит к своим обязательствам.
- Размер дивидендных выплат за 4К19 предполагает $ 300 млн, что соответствует доходности на уровне примерно 2,4%. Дивиденды за 2019 г. должны составить $ 1,4 млрд при доходности на уровне 12%.
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