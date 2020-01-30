Спрос на аукционах Министерства финансов в четыре раза превысил объем размещения. В среду торги на российском рынке начались довольно вяло, поскольку инвесторы находились в ожидании аукционов Минфина. Рубль тоже препятствовал спросу на ОФЗ – его курс с начала основной сессии начал постепенно снижаться. Первым состоялся дебютный аукцион по флоатеру.

■ Спрос на ОФЗ 24021 с погашением в 2024 г. достиг 171,6 млрд руб., такого высокого интереса к одному выпуску рынок на аукционах не видел с мая прошлого года. Впрочем, это было ожидаемо на фоне вчерашнего погашения другого флоатера на 250 млрд руб. Минфин продал облигаций на 36,1 млрд руб., то есть заметно меньше спроса. Структура удовлетворенных заявок очень диверсифицирована: их было 87 штук, превалировали небольшие объемы. Цена отсечения была установлена на уровне 100,45% от номинала (по ней как раз была исполнена самая крупная из заявок в размере 6 млн бумаг). Средневзвешенная цена составила 100,5053% от номинала.

Такой высокий интерес к флоатерам несколько взбодрил и вторичный рынок, где стали превалировать покупки, и перед началом второго аукциона доходности снизились примерно на 2–3 б.п. Кроме того, опубликованные недельные данные по инфляции показали, что в годовом выражении ИПЦ достиг 2,5% к 27 января.

■ Спрос на ОФЗ 26226, погашаемые в октябре 2026 г., тоже был хорошим, более 72 млрд руб. Минфин продал бумаг на 23,4 млрд руб., доразместив весь доступный остаток выпуска. В этом случае было удовлетворено всего восемь заявок, две из которых на 10 млн бумаг каждая. Доходность по цене отсечения составила 6,07% годовых, то есть примерно соответствовала уровню вторичного рынка.

Совокупный спрос на двух аукционах достиг 244 млрд руб., а продал бумаг Минфин на 59,5 млрд руб., что примерно в четыре раза меньше объема спроса. По итогам дня доходности ОФЗ, несмотря на падение рубля более чем на 0,5%, потеряли в среднем 1–3 б.п. Биржевой оборот достиг почти 27 млрд руб. и был сосредоточен преимущественно в девяти выпусках. Итоги заседания ФРС привели к снижению стоимости активов развивающихся стран, что предстоит сегодня отыграть и российскому рынку.