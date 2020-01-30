Больших сюрпризов заседание ФРС не принесло, но рынок увидел смягчение риторики. Как и ожидалось, ФРС вчера оставила основные ставки на прежних уровнях, а пресс-релиз был лишь незначительно изменен по сравнению с предыдущим заседанием. Тем не менее в комментарии по итогам заседания и в пресс-конференции главы ведомства Джерома Пауэлла рынок увидел некоторое смягчение риторики. Так, было отмечено, что распространение коронавируса в Китае способно привести к замедлению экономического роста этой страны, что может негативно сказаться и на экономике США. Это, в свою очередь, может заставить ФРС продлить программу скупки активов на период после 1 апреля. В отношении текущей экономической ситуации в США формулировки также немного поменялись. Во-первых, рост потребительских расходов сейчас оценивается как умеренный, в декабре же он характеризовался как сильный. Во-вторых, было сказано, что текущая денежно-кредитная политика является целесообразной для возврата инфляции к целевому уровню, хотя раньше использовалась формулировка про удержание инфляции вблизи цели. Все это было расценено как готовность Федрезерва дополнительно снизить ставку. Помимо этого, ФРС повысила ставку по излишним банковским резервам и операциям обратного репо, но это рассматривается как техническая корректировка. После заседания ставки по долговым обязательствам США продолжили снижаться, доходность UST10 упала до 1,58%, это на 7 б.п ниже, чем было накануне.

Сегодня выйдет первая оценка роста ВВП США за 4 кв. 2019 г. Традиционно это один из ключевых показателей, но в этот раз внимание к нему может быть несколько ниже, чем обычно, поскольку сейчас эти данные не способны повлиять на решение ФРС. С другой стороны, может стать ясно, насколько точна оценка ФРС экономической ситуации в стране. Рынок оценивает темпы роста ВВП в 2,0%, это чуть ниже, чем в 3 кв. 2019 г., когда они составили 2,1%. Оценка потребительских расходов снижена более значительно, до 2,0% против 3,2% в 3 кв. В любом случае, это будут лишь предварительные данные, которые будут еще неоднократно пересматриваться.