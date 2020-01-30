Производитель самолетов Boeing опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка в отчетном периоде снизилась до $17,911 млрд по сравнению с $28,341 млрд годом ранее, в то время как аналитики в среднем ожидали $21,76 млрд. Доходы компании упали во всех четырех сегментах.

Выручка подразделения Commercial Airplane Segment (CAS) упала на 45% до $7,46 млрд по сравнению с $16,53 млрд годом ранее, хотя аналитики ожидали $9,4 млрд. Снижение доходов связано с более низкими поставками самолетов, которые просели на 69% до 79 авиалайнеров по сравнению с 238 единицами годом ранее, из-за сохраняющихся проблем с Boeing 737 MAX. При этом менеджмент компании сообщил, что ввод в эксплуатацию Boeing 737 MAX ожидается в середине 2020 года. Портфель заказов составляет более 5400 воздушных судов общей стоимостью более $377 млрд по сравнению с $387 млрд в третьем квартале.

Доходы подразделения Boeing Defense, Space & Security (BDS) просели на 13% до $5,96 млрд, тогда как аналитики ожидали $6,96 млрд из-за увеличения затрат на программу NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (Commercial Crew Program). Портфель заказов подразделения составляет $64 млрд, 29% из которых приходится на зарубежные рынки.

Выручка подразделения Global Services снизилась на 5% до $4,648 млрд по сравнению с $4,908 млрд годом ранее из-за сокращения правительственных заказов, а также закрытия бренда Aviall и списания его ассортимента товаров. Аналитики ожидали, что показатель составит $4,38 млрд. Доходы сегмента Boeing Capital Corporation (BCC) упали на 61,1% с $60 млн до $37 млн из-за увеличения сроков поставок авиалайнеров, тогда как портфель заказов составляет $2,3 млрд.

Себестоимость продаж в четвертом квартале уменьшилась на 17,66% и составила $16,293 млрд по сравнению с $19,788 млрд за аналогичный период прошлого года. Суммарные затраты составили $18,708 млрд по сравнению с $22,090 млрд годом ранее. Суммарный портфель компании по итогам 2019 года составляет $463,4 млрд по сравнению с $490,5 млрд по итогам 2018 года.

Чистый убыток до уплаты налогов оказалась на уровне $2,342 млрд по сравнению с прибылью в размере $4,046 млрд за аналогичный период прошлого года.

Чистый убыток компании составил $1,010 млрд или $1,79 на акцию по сравнению с прибылью в размере $3,424 млрд или $5,93 на акцию годом ранее. При этом скорректированный убыток в отчетном периоде составил $2,526 млрд или $2,33 на акцию по сравнению с прибылью в размере $3,867 млрд или $5,48 на бумагу годом ранее, тогда как аналитики ожидали убыток на уровне $1,83 на акцию.

Отрицательный операционный денежный поток в четвертом квартале составил $2,2 млрд по сравнению с положительным в размере $2,947 млрд годом ранее, отрицательный свободный денежный поток составил $2,67 млрд по сравнению с положительным в размере $2,45 млрд годом ранее. Помимо этого, компания выплатила в четвертом квартале дивиденды на сумму $1,2 млрд. Также стоит отметить, что менеджмент компании снова не стал публиковать прогноз по годовым финансовым показателям.

Компания Boeing опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал, которые оказались хуже ожиданий, но это уже было заложено в цены акций. Доходы компании сократились во всех четырех сегментах. Тем не менее, новый исполнительный директор Дэвид Калхун заявил, что он понимает, что Boeing предстоит слишком много работы для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Он ожидает, что в эксплуатацию Boeing 737 MAX вернется в середине года, тогда как его производство будет восстановлено заранее за несколько месяцев до получения лицензии. В заключении он сообщил, что безопасность будет лежать в основе каждого решения и каждого действия со стороны Boeing. Мы рекомендуем "Держать" акции Boeing, но в связи со сложившимися обстоятельствами снижаем целевую цену с $420 до $350.