Вчера De Beers представила предварительные сильные результаты продаж первого цикла 2020 года. Выручка составила $545 млн, что на 28% выше уровня предыдущего цикла (декабря 2019 года) и на 9% — чем в первом цикле 2019 года.

Глава De Beers Group Брюс Кливер сообщил, что спрос на необработанные алмазы вырос с учетом сезонных продаж в конце года и последующего пополнения товарных запасов. Рост показателей по итогам первого цикла продаж отчасти объясняется тем, что De Beers немного повысила цены на отдельные категории камней, особенно на более крупные экземпляры, сообщает Bloomberg.

Напомним, что декабрьские продажи "Алросы" также проходили на фоне высокого спроса на более крупные камни, и ювелиры пополняли свои запасы по итогам довольно успешных продаж в праздничный сезон. Мы полагаем, что благодаря пополнению товарных запасов компании, возможно, предстоит несколько месяцев высоких продаж, хотя эта тенденция может оказаться непродолжительной, т. к. у ювелирных ритейлеров по-прежнему большие товарные запасы. Мы сохраняем осторожное отношение к акциям "Алросы" с учетом долгосрочных структурных факторов, в том числе угрозы конкуренции со стороны синтетических алмазов и снижения привлекательности алмазов как бренда.

"Алроса" опубликует результаты январских продаж 10 февраля, результаты компании за 4К19 по МСФО ожидаются 10 марта.



