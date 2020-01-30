Tesla отчиталась за последний квартал 2019 года ростом выручки на 2%, до $7,38 млрд, при падении прибыли на 25%, до $105 млн. За год продажи компании достигли $24,58 млрд, но она, как и прежде, фиксирует убыток, на этот раз составивший $862 млн. При этом отчет оказался лучше ожиданий по всем параметрам, включая EPS ($2,14 vs $1,77). Tesla продала 367 тыс. автомобилей, что укладывается в плановый диапазон 300-400 тыс. Причем в последнем квартале было выполнено 30,5% плана по поставкам на год. Компания консервативно прогнозирует, что увеличит производство на 36%, до 500 тыс. единиц, будет прибыльна большую часть 2020 года (убытки не исключаются при запуске новой модели Y). В энергетическом сегменте (солнечные панели и зарядки на дому) доходы должны увеличиться на 50%.

Для Tesla начинается один из самых важных этапов. В 2020-2021 годах компания сможет доказать, что ее высокая капитализация оправдана высокими темпами роста выручки и умением оптимизировать операционные процессы, чтобы выйти на годовую прибыль. Даже с учетом снижения средней цены за счет продажи более дешевой Model 3 до $50 тыс. и более дешевых версий Model S и Model X ($67-68 тыс.) компания может серьезно увеличить продажи электромобилей — с минимум 500 тыс. единиц в текущем до 675 тыс. в 2021-м. Однако даже при таких прогнозах с учетом EV/EBITDA на уровне 25x и EBITDA, равной $4,5 млрд, мы оцениваем компанию на уровне $586 за акцию.



