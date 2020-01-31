Российский рынок акций в четверг снова начал падать, однако все снижение индекса МосБиржи уложилось в первый час торгов. А в течение остальной сессии на рынке наблюдалась лишь боковик без выраженной направленности.

Как мы видим, поступательных распродаж пока не наблюдается. Спрос в бумагах сохраняется, что не дает индексам снижаться. Схожую динамику можно наблюдать и на ключевых западных площадках. В частности, американским индексам после слабого открытия в четверг затем удалось полностью выкупить всю внутридневную просадку. В результате S&P 500 завершал сессию в плюсе (0,31%).

Вчера продолжилось расхождение в динамике индекса голубых фишек МосБиржи и индекса средней и малой капитализации. Менее ликвидные бумаги в январе выглядят устойчиво лучше первого эшелона, отыграв значительную часть отставания, накопившегося в 2019 г. Эта тенденция может сохраниться и на следующей неделе.

Российский рынок акций в среднем выглядит чуть лучше, чем другие фондовые площадки развивающихся стран. Отчасти это обусловлено наличием дополнительного фактора поддержки в российских акциях. Сохраняются общие ожидания снижения рублевых процентных ставок в экономике. Последние данные по инфляции указывают на сохранение устойчивого тренда по ее замедлению.

Учитывая эффект высокой базы прошлого года, индекс потребительских цен в ближайшие месяцы в годовом выражении может приблизиться к 2%. Это позволяет Банку России уже на следующем заседании 7 февраля снизить ключевую ставку еще на 0,25% до уровня 6%.

И хотя отчасти все это уже заложено в рыночные котировки, фактор снижения ставки все равно положителен для рынка акций и надежных корпоративных облигаций. Что касается ОФЗ, то текущее положение кривой гособлигаций выглядит фундаментально справедливым. То есть существенного потенциала для положительной переоценки не видим.

Тема с распространением коронавируса хоть и оказывает негативное влияние на глобальные рынки, но пока не стала триггером к по-настоящему масштабной коррекции. Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Сегодня с утра на мировых рынках не наблюдается активного бегства из рисковых активов. Вероятно, участники рынка надеются, что наблюдаемое снижение темпов роста заболевших вскоре может способствовать локализации эпидемии. К тому же есть понимание, что все негативное воздействие на экономику Китая во многом может оказаться лишь разовым явлением.

Из-за сложившегося фона по индексу МосБиржи можно рассчитывать на позитивный старт торгов пятницы. Тем не менее пока не ожидаю роста выше области сопротивления 3130–3150 п. Риски отката к 3050 п. при условии ухудшения внешнего фона сохраняются. В то же время отметим, что сегодня во второй половине дня не исключена локальная фиксация длинных позиций перед выходными. На прошлой неделе такой подход оказалась верным.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию производственных результатов Норникеля за IV квартал. Северсталь первой среди крупных компаний опубликует отчетность по МСФО. Накануне совет директоров компании рекомендовал выплатить квартальные дивиденды в размере 26,26 руб. — около 2,8% по текущим котировкам. В Фосагро сегодня последний день перед закрытием дивидендного реестра.

На рынке нефти в четверг преобладали распродажные настроения. Стоимость барреля Brent опустилась на 2,5% до $58,3. В СМИ продолжили появляться сообщения от различных источников, которые указывают на возможные активные действия стран ОПЕК — вербальные интервенции. В частности Reuters пишет, что Саудовская Аравия хочет переноса встречи ОПЕК+ с конца марта на начало февраля после падения цен на нефть.

Таким образом поддерживается информационный фон с указанием на то, что причин для устойчивого снижения нефтяных котировок нет. Ведь любое сильное снижение в теории может быть купировано дополнительным сокращением добычи странами ОПЕК+. На фоне новостей по возможному переносу встречи с утра нефтяные котировки отскакивают на 1,5%.

Обращаем внимание, что сегодня последний день обращения мартовских контрактов Brent (на ICE и CME). Следующие апрельские фьючерсы торгуются примерно на $1 ниже. То есть они уже находятся на грани слома четырехлетнего восходящего тренда. Уверенное закрепление ниже $58,5 с технической точки зрения будет являться негативным сигналом в пользу продолжения волны снижения.

Относительная слабость на нефтяном рынке привела к тому, что соотношение стоимости барреля Brent к отраслевому нефтегазовому индексу РТС выросло до новых рекордных отметок с 2007 г. Сейчас оно на 17% выше среднего значения за последние 12 месяцев. В таких условиях покупка нефтяных фишек широким фронтом уже не очень удобна. На длинной дистанции в секторе по-прежнему лучше остальных выглядят перспективы акций Роснефти и Лукойла.

В то же время рубль оправдывает ожидания и продолжается слабеть. В четверг котировки пары USD/RUB поднимались к 63,5. Сегодня за счет внешних факторов возможно умеренное снижение обратно в район 63. При этом о по-настоящему существенном укреплении рубля в ближайшие сессии говорить не приходится.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг выросли. Работающие азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,08%, нефть Brent в плюсе на 1,54%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия четверга, в пределах 0,45%.