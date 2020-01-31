В начале торгов возможна приостановка коррекции вниз по индексу РТС
В четверг высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе – неопределенность, связанная с распространением вируса 2019-nCoV, оставалась фактором негативного влияния на спрос на рынках акций. Слабее рынка выглядел Лукойл (LKOH, —2.8%) – многие участники рынка ожидали снижения веса бумаг компании в фондовых индексах MSCI (позже стало известно, что вес Лукойла в индексах, напротив, будет увеличен). Акции Норникеля (GMKN) подешевели на 1.6%, Северстали (CHMF) – на 1.1%, ВТБ (VTBR) – на 1.0%.
Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Электроцинк (ELTZ) подешевел на 15.8%, Нефаз (NFAZ) – на 6.0%. Тем временем в полюсе закрылись Селигдар (SELG, +9.3%), Белуга (BELU, +7.8%), Саратовский НПЗ (KRKN, +4.0%).
Фондовые индексы США повысились на 0.3% — 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.
Сегодня в начале торгов возможна приостановка коррекции вниз по индексу РТС – усиление продаж из-за коронавируса в Китае выглядело бы избыточным, особенно если принять во внимание сравнительно сильные данные по ВВП США (предварительная оценка темпов роста за четвертый квартал 2019 года – 2.1%, ожидалось 2.0%) и промпроизводству в Японии (рост на 1.3% в декабре против ожидавшихся 0.7%).
На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль в направлении уровня 63.0.
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