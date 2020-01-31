Сегодня перед открытием российского рынка для национальной валюты складывается умеренно позитивный внешний фон.

Так, поддержать рубль может ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,5%, поднявшись выше 59 долларов. При этом валюты EM сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия четверга, не давая ориентиров для наших игроков. На наш взгляд, влияния рынка нефти не хватит для полноценного коррекционного роста российской валюты. Давление со стороны высоких объемов покупок по бюджетному правилу скомпенсирует внешний позитив и приведет к боковому движению рубля по отношению к основным мировым валютам. В результате, доллар в начале дня перейдет в консолидацию над уровнем 63,2 рубля. Отметим также, что в ходе сессии американская валюта может попытаться продолжить восходящее движение на снижении аппетита к рисковым активам на фоне коронавирусной инфекции.

Днем ранее рубль вновь понес существенные потери относительно основных мировых валют. Так, к окончанию дня доллар прибавил 1,2%, поднявшись в район 63,3 рубля, евро вырос на 1,4%, до 69,8 рубля. В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль смогла преодолеть среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября, а также сопротивление на уровне 63,2 рубля, что является подтверждение пробоя тренда. Если «быкам» удастся закрепиться выше этой отметки, следующей целью роста доллара может стать сопротивление на уровне 64,4 рубля.



