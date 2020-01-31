Американские биржевые площадки в четверг закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,31%, закрывшись на отметке 3283,66 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,43%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,26%. Индекс MSCI Emerging Markets упал на 2,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 1,57%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на три базисных пункта, до −0,41%.

Поводом для оптимизма стали заявления Всемирной организации здравоохранения о том, что ограничения на поездки и торговлю в связи с вспышкой коронавируса в Китае не являются необходимыми мерами. В свою очередь, организация высоко оценила усилия Пекина по сдерживанию распространения коронавируса. Игроки это восприняли как некий сигнал о том, что в скором времени ситуация с новыми заболеваниями достигнет своего пика и затем пойдет на спад. Однако успокаиваться инвесторам еще рано, так как заголовки ведущих мировых СМИ вокруг ситуации в Китае еще какое-то время будут причиной высокой волатильности на мировых финансовых рынках.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,87%, закрывшись на отметке $59,09. Негативные настроения на нефтяном рынке продолжают подпитываться спекуляциями вокруг коронавируса. По мнению игроков, из-за его распространения может значительно снизиться спрос на энергоносители. Кроме того, давление на цену черного золота оказали опубликованные в среду данные от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,5 миллиона баррелей. Однако хорошей новостью для «быков» может стать экстренное заседание ОПЕК, которое может состояться в начале февраля, а не в марте. По словам министра энергетики Алжира и председателя картеля Мухамеда Аркаба, решение по данному вопросу должно быть принято в ближайшие дни.

В четверг индекс Мосбиржи снизился на 0,65%, закрывшись на отметке 3008,58 пункта. В настоящий момент уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3095 и 3070 пунктов, уровень сопротивления — 3140 пунктов. Локальная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 154000 пунктов. Основное сопротивление — 159000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,45, потеряв 1,46% по отношению к американскому доллару. Поводом для негативной динамики рубля продолжают служить снижающиеся цены на нефть и отрицательная динамика валют развивающихся стран. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,20 и 62,95. Уровень сопротивления — 63,50.