Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.2-0.4%, в районе 3115-3120 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 3100, 3090 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3130, 3140 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация окончательного январского значения индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (18.00 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.65%) и РТС (-1.66%) закрылись с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их основное движение состоялось уже в первые минуты торгов под влиянием ухудшившегося внешнего фона. Опережающее падение долларового индекса РТС было обусловлено резким утренним ослаблением курса рубля по отношению к североамериканской валюте. Остаток торгового дня указанные индексы провели в состоянии шаткой консолидации.

С технической точки зрения индекс МосБиржи сумел найти достаточно прочную поддержку на подступах к ближайшему значимому уровню 3100 п. Вечернее улучшение настроений на рынке акций в США и коррекционный отскок нефтяных фьючерсов позволяют надеяться на то, что локальный рынок акций сегодня не пойдет ниже указанной отметки. Впрочем, состояние внешнего фона еще может измениться под закрытие пятничных торгов.

Наиболее значимым внешним событием остается вспышка ранее неизвестного коронавируса. Новости по этому поводу начинают приобретать истерический характер. Они отодвинули на второй план значимую макроэкономическую статистику. Между тем, ВВП США по итогам 4 квартала увеличился на 2.1% в годовом выражении, что превысило консенсус-прогноз, составлявший 2.0. Не стоит забывать и о том, что сегодня, 31 января должен состояться столь затянувшийся выход Великобритании из состава Евросоюза.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние контанго величиной в 11 п. или около 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка демонстрируют умеренно позитивную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Намного хуже рынка торговались бумаги Лукойл (LKOH RM, —2.86%). Они открылись с сильным разрывом вниз на фоне известия о том, что их вес в составе индексов MSCI будет понижен с 3 февраля 2020 года. Это приведет к некоторому сокращению соответствующих позиций рядом индексных фондов акций. С технической точки зрения указанные бумаги приблизились к своему трехнедельному уровню поддержки, расположенному в районе 6400 руб. В ближайшие торговые дни он будет проверяться на прочность.

Акции Алроса (ALRS RM, —3.13%) усилили свой достаточно масштабный недельный спад. Вчера они оказались под давлением на фоне понижения рекомендации с «выше рынка» до «нейтрально» со стороны одно из крупнейших североамериканских инвестиционных банков. Текущая фиксация прибыли в этих бумагах выглядит вполне логичной. С конца октября по середину января они выросли в цене более чем на 30% на фоне признаков улучшения конъюнктуры мирового алмазного рынка.

Очередной разворот вверх в этих бумагах может состояться на фоне вполне вероятных новостей о поддержке эмитента со стороны государства в форме закупки достаточно крупного объема алмазного сырья Гохраном РФ. В настоящее время обсуждается возможность подобной сделки на сумму от $500 млн до $1 млрд.

Заметно слабее индекса МосБиржи также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —1.01%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.65%), ВТБ (VTBR RM, —1.04%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —1.00%), Северсталь (CHMF RM, —1.08%).

Неравномерным приростом против упавшего рынка выделились отдельные представители потребительского сектора: FIVE-гдр (FIVE RM, +3.97%), ОР (OBUV RM, +3.76%), Протек (PRTK RM, +0.82%), Аптеки 36и6 (APTK RM, +0.49%), Магнит (MGNТ RM, +0.27%). Стимулом для активных покупок в бумагах FIVE-гдр послужило сообщение об улучшении прогноза долгосрочных рейтингов X5 Retail Group на «позитивный» со «стабильного» со стороны международного рейтингового агентства Standard&Poor's Global Ratings. Текущие рейтинги компании подтверждены на уровне «BB».

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости около 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.8%. Рынок акций в Китае сегодня вновь закрыт. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1.0%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с некоторым приростом.