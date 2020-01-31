Давление на рынок ОФЗ со стороны внешнего негатива в четверг было умеренным – доходность 5-летних ОФЗ выросла на 1 б.п. – до 5,88%, 10-летних – на 3 б.п. – до 6,26% годовых. При этом сегодня с утра настроения на глобальных рынках улучшились после заявлений Всемирной организации здравоохранения, что ситуация находится под контролем и нет веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю. В результате, сегодня ждем продолжения консолидации рынка госбумаг вблизи текущих уровней. Вместе с тем, ситуация с распространением вируса остается в центре внимания инвесторов, повышая волатильность торгов.

Евробонды развивающихся стран вчера отыграли рост аппетита к риску на заявлениях ВОЗ – доходность 10-летних бенчмарков снизилась на 2-7 б.п.; российский суверенный выпуск евробондов оказался лучше рынка – доходность снизилась на 7 б.п. – до 2,83% годовых; доходности UST’10 практически не изменилась (1,59% годовых), кредитный спрэд сузился на 7 б.п. – до 124 б.п. Вместе с тем сегодня на фоне сохраняющейся обеспокоенности инвесторов относительно последствий влияния на мировую экономику распространения эпидемии и повышенной волатильности рынков удержаться на достигнутых уровнях евробондам будет затруднительно.



