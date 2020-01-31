Рынок акций РФ и рубль в начале торгов попытаются скорректироваться вверх. Инвесторы продолжат оценивать риски распространения китайского коронавируса в мире и рекомендации ВОЗ.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,2-0,4%, в район 3115-3120 пунктов, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 3100 и 3090 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 3130 и 3140 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможна приостановка снижения индекса РТС на фоне сравнительно сильных данных по динамике ВВП США и промпроизводству в Японии, оценивает Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке РФ в начале торгов возможна коррекция вниз доллара в направлении уровня 63 рубля", — оценил он.

В течение дня вероятно незначительное укрепление рубля и движение курса в диапазоне 62,90-63,20 рубля за доллар на ожиданиях восстановления цен на нефть, оценивает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". Однако на открытии торгов доллар будет находится у вчерашних уровней 63,25-63,30 рубля за доллар, добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах повысились на 0,3-0,4% в рамках отскока после того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. ВОЗ считает, что распространение нового коронавируса можно остановить, если страны примут меры по раннему распознаванию болезни, изолируют больных и отследят их контакты.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются в пределах 0,15%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 2,8%, японский Nikkei 225 вырос на 1%.

Стоимость нефти повышается на 1,4%, до 58,12 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1021 доллара против 1,1031 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в четверг опять упал — второй раз на этой неделе — на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. Снижение мировых биржевых площадок и обновление рынком нефти минимумов с октября 2019 года из-за рисков распространения коронавируса поддержало негативную динамику рынка акций РФ.

К закрытию четверга рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,65%, до 3108,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,66%, до 1544,55 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Усилившееся в четверг ослабление рубля к доллару обусловило большее падение индекса РТС.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 72 копейки и составил 63,26 рубля, евро — на 96 копеек, до 69,83 рубля, следует из данных Московской биржи.