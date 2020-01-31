Очередная волна опасений, что коронавирус продолжит быстро распространяться, отправила вчера азиатские, европейские рынки, а с ними и российский рынок акций вниз.

Нефтяные котировки провели вчерашний день в красной зоне, но сегодня заметно отскочили – вероятно, на сообщениях о том, что ОПЕК+ может провести экстренную встречу в феврале для обсуждения ситуации, связанной с возможным сокращением спроса на нефть из-за замедления мировой экономики, вызванного коронавирусом.

В Азии фондовые рынки этим утром растут. Опубликованные сегодня в КНР индексы PMI за январь оказались довольно хорошими – индекс обрабатывающих отраслей составил 50, что соответствует ожиданиям, а индекс сервисных отраслей достиг 54,1, превысив прогноз на 1,1.

Впрочем, индексы рассчитаны на основе сведений, полученных до 20 января, поэтому не отражают в полой мере эффекта коронавируса на экономику. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется сейчас в небольшом плюсе. Российский рынок сегодня должен получить поддержку от восстановления нефтяных цен.