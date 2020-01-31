Рубль может отыграть часть потерь на фоне стабилизации настроений на глобальных площадках
Российская валюта завершает неделю вблизи отметок 63,3 в паре с долларом и 69,7 в паре с евро, что соответствует ослаблению на 1,9% с начала недели в основных валютных парах. Сегодня на рынках наблюдаются попытки стабилизации, формальным поводом для которых может выступать вчерашнее заявление от Всемирной Организации Здравоохранения по ситуации в Китае, в котором организация отметила отсутствие необходимости в мерах, излишне ограничивающих международные поездки и торговлю. Данные заявления позволили нефтяному рынку вернуться выше отметки в 59 долл./бар. Индекс валют развивающихся стран от JP Morgan также пытается стабилизироваться.
На этом фоне рубль также может начать отыгрывать часть потерь, понесенных в течение недели. В целом в рамках текущей вспышки коронавируса под наибольшим давлением оказываются валюты стран экспортеров ресурсов (энергоносителей и металлов), поскольку Китай традиционно обеспечивает существенную часть прироста спроса на данные товары, но в первом квартале его экономика заметно замедлится.
На глобальных площадках в утренние часы наблюдается стабилизация динамики основных активов на фоне заявления Всемирной организации здравоохранения, сделанного накануне. В вечерние часы ВОЗ, хотя и признала, что текущая вспышка нового коронавируса в Китае является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба, отметила отсутствие необходимости принятия слишком жестких мер (ограничения поездок, товарооборота и проч.) для ограничения распространения вируса.
Кроме того, ВОЗ отметила, что действия Китая являются правильными и вскоре, вероятно, позволят взять ситуацию под контроль. Как следствие, индекс S&P500 вчера умеренно восстанавливался, прибавив к закрытию 0.3%, японский индекс Nikkei 225 в утренние часы торгуется в плюсе на 1%, а нефтяные котировки восстанавливаются на 1.5%. В начале недели мы отмечали, что пока ситуацию в Китае вряд ли можно назвать «черным лебедем», который выступит долгосрочным негативным драйвером для глобальных площадок.
При этом в краткосрочном периоде, если новостной фон по данной теме продолжит ухудшаться, волатильность на финансовых рынках, вероятнее всего, останется повышенной. Пара EURUSD в моменте торгуется на уровне 1.102. Сегодня в 13.00 (мск) будут опубликованы данные по инфляции в Еврозоне, которые могут оказать умеренное давление на евро, если инфляционное давление в Еврозоне останется ослабленным.
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