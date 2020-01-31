Инфляционные ожидания не представляют угрозы будущему инфляционному тренду
По данным ЦБ, инфляционные ожидания снизились с 9,0% в декабре до 8,3% в январе, то есть до уровня ноября прошлого года. Хорошая новость заключается в том, что рост инфляционных ожиданий в декабре оказался временным всплеском; таким образом, инфляционные ожидания находятся под контролем и не представляют угрозы будущему инфляционному тренду.
Поскольку инфляция составила 0,4% за период с 1 по 20 января, мы по-прежнему считаем, что регулятор понизит ключевую процентную ставку на 25 б. п. до 6% на заседании по ставке 7 февраля
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