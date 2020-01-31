Индекс-провайдер MSCI скорректировал свой взгляд на показатели FIF (доля акций в свободном обращении, доступная иностранным инвесторам) и количество акций эмитента (NoS) по бумагам Лукойла в свете осуществленного компанией обратного выкупа акций. Пересмотрев оценки, которые приводились в его первоначальном (см. Ежедневный обзор за 30 января), агентство объявило о повышении значения FIF для LKOH с 0,55 до 0,60 при одновременном снижении показателя количества акций (NoS) с 715 млн до 693 млн шт. Вступление в силу новых изменений отложено до момента завершения торгов в понедельник 3 февраля.

Наш комментарий: Новое объявление MSCI соответствует тем ожиданиям, которые мы озвучили сразу после объявления Лукойлом результатов обратного выкупа акций (см. Ежедневный обзор от 28 января). Исходя из текущих цен, повышение веса в индексе, по нашим расчетам, приведет к притоку пассивных инвестиций в LKOH в размере 219 млн долл., соответствующем 1,5x суммарного среднедневного оборота торгов за последний месяц в Москве и Лондоне.

Напомним, что изначально MSCI ограничилась снижением NoS, не повысив FIF, что должно было привести к оттоку инвестиций из акций Лукойла на сумму 125 млн долл. На этой новости бумага вчера подешевела на 3%. Объявленные изменения должны были вступить в силу после закрытия сегодняшних торгов.

После корректировки своих оценок индекс-провайдер на один день вперед перенес дату вступления изменений в силу, чтобы обеспечить достаточное время для их реализации. Повышение веса LKOHв индексе вступит в силу после закрытия торгов в ближайший понедельник.



