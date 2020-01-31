Рынок спокойно воспринял решение ВОЗ признать вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По итогам экстренного совещания Всемирной организации здравоохранения вспышка коронавируса в Китае была признана чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, при этом было отмечено, что оснований вводить ограничения на международную торговлю и поездки пока нет.

Реакция рынка на такое заявление была скорее положительной, цены на нефть сегодня с утра немного подросли. Из опубликованных макроэкономических данных стоит выделить первую оценку роста ВВП США за 4 кв. 2019 г., которая оказалась чуть лучше, чем прогнозировалось, составив 2,1%.

Правда, в качестве негативного фактора можно отметить меньший в сравнении с ожиданиями рост потребительских расходов, он составил 1,8%, в то время как консенсус-прогноз был равен 2,0%, а рост потребительских расходов в 3 кв. 2019 г. – 3,2%. Разочаровала и оценка роста цен на потребительские товары, он замедлился до 1,3% при ожидавшихся 1,6%, что теоретически может побудить ФРС к продолжению цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Впрочем, поскольку заседание ФРС только прошло и до следующего поступит масса другой макроэкономической статистики, рынок проигнорировал опубликованные данные, доходность UST10 за день практически не изменилась. Сегодня выйдет декабрьская статистика по доходам и расходам населения США, рынок ожидает роста обоих показателей на 0,3% за месяц. По-прежнему все индикаторы, отражающие динамику цен, остаются в центре внимания. Также сегодня ночью Великобритания покинет Евросоюз, но это вряд ли повлияет на рынки, формальные документы уже подписаны.