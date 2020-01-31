Рынок спокойно воспринял решение ВОЗ признать коронавирус ЧС международного масштаба
Рынок спокойно воспринял решение ВОЗ признать вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По итогам экстренного совещания Всемирной организации здравоохранения вспышка коронавируса в Китае была признана чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, при этом было отмечено, что оснований вводить ограничения на международную торговлю и поездки пока нет.
Реакция рынка на такое заявление была скорее положительной, цены на нефть сегодня с утра немного подросли. Из опубликованных макроэкономических данных стоит выделить первую оценку роста ВВП США за 4 кв. 2019 г., которая оказалась чуть лучше, чем прогнозировалось, составив 2,1%.
Правда, в качестве негативного фактора можно отметить меньший в сравнении с ожиданиями рост потребительских расходов, он составил 1,8%, в то время как консенсус-прогноз был равен 2,0%, а рост потребительских расходов в 3 кв. 2019 г. – 3,2%. Разочаровала и оценка роста цен на потребительские товары, он замедлился до 1,3% при ожидавшихся 1,6%, что теоретически может побудить ФРС к продолжению цикла смягчения денежно-кредитной политики.
Впрочем, поскольку заседание ФРС только прошло и до следующего поступит масса другой макроэкономической статистики, рынок проигнорировал опубликованные данные, доходность UST10 за день практически не изменилась. Сегодня выйдет декабрьская статистика по доходам и расходам населения США, рынок ожидает роста обоих показателей на 0,3% за месяц. По-прежнему все индикаторы, отражающие динамику цен, остаются в центре внимания. Также сегодня ночью Великобритания покинет Евросоюз, но это вряд ли повлияет на рынки, формальные документы уже подписаны.
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