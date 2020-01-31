ФРС поддерживает межбанковский рынок
Сегодня стало понятно, почему FOMC решил повысить ставку по обязательным и избыточным резервам на 5 базисных пунктов. Как мы помним, руководство ФРС, запуская различные программы операций на открытом рынке, заявляло, что одной из целей является увеличение резервов банков до нейтрального уровня.
Нейтральный уровень был определен в районе 1.5 трлн долл. После сентябрьского провала резервов до 1,292 и кризиса ликвидности на межбанке, ФРБ Нью-Йорка начал масштабные вливания ликвидности через репо и покупку краткосрочных казначейских облигаций. Уровень резервов у банков начал снова расти. Максимальное значение было зафиксировано 15 января — 1,522 трлн. Данные публикуются каждые две недели. И вот сейчас, через две недели, резервы резко снизились, сразу на 75 млрд долл. Видимо, чтобы избежать негативных последствий на межбанковском рынке, было решено повысить ставку на 5 базисных пунктов.
И о заявлении ВОЗ. Понятно их желание не нагнетать панику, но первое их заявление было признано ошибочным. Если и второе окажется таковым, то именно ВОЗ и будет виновна в возникновении паники.
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