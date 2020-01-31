Теханализ "Русгидро": акции в подвешенном состоянии
Котировки находятся на волне подъема с линией поддержки, проведенной по минимумам с 17 января. Росту мешает перекупленность акций и возможное начало коррекционной фазы на российском рынке. В то время рассчитывать на полноценный разворот вниз также не приходится, так как сигналов на продажу пока нет.
В целом техническая картина осторожно позитивная. Сценарий роста несколько более вероятен, по крайней мере, в перспективе ближайших сессий. Трендовые индикаторы в зеленых зонах, а перекупленность по осцилляторам временно игнорируется. Однако если падение начнется, то размер просадки может быть внушительным — в сторону 0,63 руб. или еще ниже. Но для этого необходимо вначале пробить обозначенную линию поддержки.
Ближайшими сопротивлениями после 0,726 руб. являются 0,75 и 0,76 руб. Необходимо учитывать, что на графиках Русгидро отсутствуют четкие уровни поддержки и сопротивления, поэтому данные уровни условны.
Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Фаза падения с начала 2017 г. утратила актуальность, но осцилляторы указывают на критическую перекупленность акций, требуя полноценной коррекции. Позитивный сценарий в приоритете перед возвратом в фазу падения к 0,5 руб. Однако не исключено, что в перспективе ближайших месяцев продолжить и без того бурный рост не получится.
Необходимо понимать, что высокая волатильность в сочетании с критической перекупленностью провоцирует глубокую просадку. Например, акции могут откатиться к 0,6 руб., но растущий тренд (начался от 0,47 руб. в декабре 2018 г.) при этом еще не будет сломлен. С этой точки зрения долгосрочным инвесторам, которые хотят купить бумаги, есть смысл дождаться полноценной коррекции.
Консенсус-прогноз инвестиционных домов, по данным агентства Reuters, составляет 0,71 руб.
Уровни поддержки: 0,703 / 0,663 / 0,645 / 0,629 / 0,6
Уровни сопротивления: 0,726 / 0,75 / 0,76 / 0,773
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