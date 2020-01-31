Волатильность, вызванная вспышкой коронавируса в Китае, может сохраниться в течение следующих одного-трех месяцев, причем потенциальные риски сейчас выше, чем когда-либо, учитывая размер экономики Китая.

Последствия для российской экономики вряд ли будут серьезными, но все же некоторого негатива не избежать. Возможны более осторожный подход к дальнейшему смягчению ДКП и ослабление рубля.

С тактической точки зрения мы предпочитаем секторы, ориентированные на внутренний рынок, такие как электроэнергетика, телекоммуникации и добыча золота, учитывая рост рыночных рисков на фоне вспышки вируса.

Недавняя вспышка коронавируса в Китае привела к росту волатильности рынка – 24 января был зафиксирован резкий скачок индекса волатильности VIX, а мировые рынки в ходе последующих торговых сессий просели на 2-3%. Российский рынок также не остался в стороне – 27 января индекс РТС обвалился более чем на 4%. Как ни странно, рынки, в том числе и российский, довольно быстро восстановились на новостях о том, что пик распространения заболевания может быть пройден в течение ближайших 1-2 месяцев, а также после сравнения с последствиями случавшихся ранее вспышек со схожим сценарием (в частности, с атипичной пневмонией в 2002 году). Отчасти такое сравнение является обоснованным, но отметим, что с 2002 года вклад Китая в мировой ВВП значительно увеличился (15.8% в 2018 по сравнению с 4.2% в 2002), а экспорт из России в Китай за тот же период вырос в долларовом выражении в 10 раз), что чревато более серьезными остаточными рисками для глобальной и российской экономики.

В ближайшие 2-3 месяца, вероятно, будет наблюдаться повышенная волатильность на рынках сырья, товаров и услуг, на которые прямо или косвенно может повлиять замедление китайской экономики. Вспышка коронавируса может охладить рост экономики Китая в 1К20 до 5% или еще сильнее против 6%, по оценке главного государственного аналитического центра – Академии общественных наук КНР. В основе этих прогнозов лежит ключевое предположение, что вспышка коронавируса в феврале достигнет пика, а в марте закончится. При этом снижение темпов экономического роста может побудить правительство принять дополнительные меры стимулирования с целью возращения темпов роста в течение года к прогнозным 6%.

Экономические последствия этих событий для России на данный момент не совсем очевидны: серьезные проблемы маловероятны, но без негатива все же не обойдется. На Китай приходится свыше 12% всего российского экспорта, а значит, вспышка инфекции предполагает дополнительные трудности для экономики, которая и без того растет довольно вяло. Основные негативные факторы – падение цен на сырье (так, Brent за январь потеряла в цене 12.6%), сокращение числа туристов (1.2 млн за 9М19, +20% г/г) и потери от транзитных потоков – еще дадут о себе знать в экономической статистике и финансовой отчетности компаний. С учетом внешней нестабильности мы не исключаем, что ЦБ может принять более осторожный подход к дальнейшему смягчению ДКП. Российский рубль в прошлом сильнее всего реагировал на внешние экономические шоки, и он может также подешеветь в случае длительного бегства мировых рынков в качество.

Хотя мы не меняем нашего взгляда на российский фондовый рынок, мы предполагаем усиление рисков и снижение видимости в отношении компаний, более восприимчивых к замедлению деловой активности в Китае…

Таким образом, тактическое преимущество в течение следующих 3-6 месяцев, на наш взгляд, будут иметь бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок, в таких секторах как электроэнергетика, телекомы, а также отдельные ритейлеры. Мы также отмечаем, что акции золотодобывающих компаний предлагают хорошее «убежище» в периода роста экономической неопределенности.