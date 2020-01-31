В связи с набирающим обороты коронавирусом, получившим от ВОЗ уже статус мировой эпидемии, интересно посмотреть, насколько сильно это ударит по экономике Китая и ударит ли вообще в прямом смысле этого слова.

Начнем с того, что экономика Китая и без коронавируса переживает последние несколько лет трудную и затяжную переориентацию на развитие за счет внутренних, а не внешних рычагов (спроса, технологий и т.д.). При этом сам внутренний спрос продолжает оставаться объективно вялым на фоне ограниченного потенциала внутреннего рынка: невысоких доходов населения и исключительном сосредоточении стимулов в производственном секторе. В Стратегии от декабря 2019 г. мы писали, что экономика Китая в этом году вырастет на 5,5-5,8% г/г. Не критичные уровни, но рекордно низкая величина для КНР после начала рыночных реформ.

Эффект от коронавируса, по нашим расчетам, может составить до 1 п.п. ВВП в 1 кв., что уведет темпы роста до 5% г/г, но в следующий квартал-два рассчитываем на затухание ситуации, что позволит экономике восстановиться. В целом по году эффект от коронавируса может отнять до 0,4-0,5 п.п. ВВП.

Соответственно, мы корректируем прогноз по темпам роста экономики Китая на текущий год до 5-5,5% г/г. И мы не считаем это критическим уровнем, а напротив — планомерным и даже ожидаемым замедлением экономики, учитывая все факторы – как внутренние (ослабление промышленного производства и розничных продаж, тянущееся с середины 2017 г., борьба с теневым кредитованием, неэффективными производствами, надуванием «пузыря» на рынке недвижимости), так и внешние (развязанная торговая война с США) – не только коронавирус.

То есть, замедление экономики Китая – это не неожиданность, оно и так происходит независимо от появления коронавируса, который лишь немного ускоряет темпы спада. Отметим, что рыночный консенсус, по данным Bloomberg, пока ориентирует на темпы роста ВВП в этом году на уровне 5,9% г/г, что выглядит оптимистичным даже без учета ситуации с эпидемией коронавируса.

Также необходимо понимать, что для поддержки у государства в запасе есть как фискальные, так и монетарные стимулы, что не позволит экономике уйти в штопор. Мы ждем, что правительству КНР придется нарушить правило бюджетного дефицита (3%) и сделать политику более активной, чтобы сдержать распространение вируса и замедлить спад экономики.

И денежно-кредитная политика также должна стать более гибкой, с необходимыми целевыми сокращениями норматива обязательных резервов для финансовых учреждений провинции Хубэй и других регионов, которые сильно пострадали от коронавируса. Мы прогнозируем, что в 1 кв. ставка по кредитам будет снижена как минимум на 15-20 б.п., чтобы упростить процентные платежи для китайских фирм, особенно небольших.



