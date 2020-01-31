Экономика еврозоны замедлилась до минимального показателя за семь лет. ВВП прибавил лишь 0,1% за последний квартал. Это не только меньше ожиданий рынка, но и близко к технической стагнации. Консенсус-прогнозы предполагали вдвое более высокую динамику поквартального роста и на 10 базисных пунктов по году (1,1 вместо 1%). Евростат традиционно не дает разбивки роста по отраслям и внутренней структуре динамики, поэтому сложно сказать, что именно подвело европейскую экономику в целом. Среди стран в аутсайдерах неожиданно оказалась Франция, где зафиксирована рецессия на уровне на —0,1%. Ожидаемо сократился ВВП Италии (-0,3%). Из положительных сюрпризов – аутсайдер прежних лет Испания (+0,5% за квартал вместо ожидаемых +0,4%). Стоит отметить, что с учетом стран, не входящих в еврозону, показатели роста оказались аналогичными. Позитивной динамики в Польше, Чехии и других странах Восточной Европы не хватило, чтобы вытянуть весь Евросоюз.

Позитивным сигналом для рынка стали данные по инфляции, которые также обнародованы сегодня. Рост цен в еврозоне составил 1,4% в годовом измерении. Это на 0,1% больше, чем в декабре, и на 0,4% выше, чем в ноябре. Таким образом, мы видим снижение дефляционного давления на зону единой валюты, что дает ЕЦБ больше пространства для маневра на случай усиления рисков на финансовых рынках. Впрочем, стоит оговориться, что основной прирост цен был вызван группой потребительских товаров (продукты питания, алкоголь и табак в совокупности подорожали на 2,2%). Полагаться на этот рост следует с большой осторожностью. Цены в этом сегменте наиболее изменчивы в течение года. Топливо стало дороже на 1,8%, что также нельзя считать прочной основой для сдерживания дефляции.

По нашим прогнозам, ЕЦБ удастся удержать рост цен в пределах 2% в ближайший квартал. Вероятно дальнейшее движение цен к этой планке. Однако это вряд ли приведет к повышению ключевой ставки. Евро на этом фоне будет укрепляться к доллару до значений 1,12-1,13 за единицу, отступая от текущих уровней 1,10-1,105.