К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 0,08% до 3106,11 п., а РТС корректировался на 0,14% до 1542,41 п. День на российском рынке начинался ростом индексов и укреплением рубля. Однако новости о двух заболевших новым коронавирусом в Великобритании подкосила уверенность участников торгов.

Судя по всему, рынки готовы падать при каждом подобном сообщении. Вполне очевидно то, что вспышка коронавируса постепенно перерастает в глобальную проблему, которая приведёт к сокращению перевозки пассажиров и падению деловой активности.

С одной стороны, это повод ожидать от центральных банков ещё более мягкой политики, а, с другой, мировая экономика, пострадавшая от торговых войн, вряд ли сможет ускорить свой рост. Решение остаётся за наукой и медициной. В борьбе с подобными эпидемиями побеждают новые препараты и вакцины. Впрочем, вернёмся к делам рыночным. MSCI решил и MSCI передумал.

Вес акций «ЛУКОЙЛ» всё же будет повышен в индексе MSCI Russia. Новость позволила акциям компании торговаться заметно лучше рынка. Под давлением вновь находятся бумаги «Газпрома». Мало того, что продажи в Европе существенно снизились в текущем году, так ещё и тариф на прокачку газа через Украину вырос на 1,9%. Если же компании потребуется увеличить поставки, то соглашение предусматривает возможность роста тарифа почти на 45%. Однако текущая тенденция снижения формирует возможности для более выгодного долгосрочного входа. В лидерах дня были также Polymetal, АФК «Система», «ТМК» и привилегированные бумаги «Ленэнерго». Совет директоров Polymetal рекомендовал выплатить специальный дивиденд по итогам года в размере $0,2 на акцию. Самыми слабыми были «Россети», НЛМК, «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз» и «Мечел». В минусе также были бумаги «Северстали». Выручка компании за 2019 год снизилась на 4,9%, а свободный денежный поток уменьшился на 31,4%. Кроме того, коэффициент чистый долг/EBITDA повысился до 0.6X в конце IV квартала с 0.4X в конце III квартала. Активность была выше, чем в предыдущие дни. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг около 36 млрд рублей.

Рубль начинал день позитивно, укрепившись в моменте до 63,04 за доллар, но сообщение из Лондона развернуло ситуацию на 180 градусов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3720 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,36%, недельная осталась на уровне 6,39%, а месячная 6,41%. Рубль относится к группе рискованных активов. Поэтому смена настроений на рынке от аппетитов к бегству от рисков непосредственно касается и «россиянина». Соответственно, пока рынки не привыкнут к сообщениям о коронавирусе, отечественная валюта будет оказываться под давлением спекулянтов. Кроме того, растут риски для сырьевых рынков, соответственно, под угрозой может быть торговый баланс. Во всяком случае, закрытие границы с Китаем уже привело к перебоям с поставками электроники из этой страны. Как минимум, это говорит о том, что общий товарооборот с КНР в начале года сократится. К 15:20 мск пара USD/RUB – 63,44 (+0,28%), EUR/RUB – 70,05 (+0,32%).

Европа также начинала день вполне уверенно, но сообщения из Лондона эффективно лишили сил «быков». Инфляция в еврозоне ускорилась до 1,4% в январе по сравнению с 1,3% в декабре. Рост ВВП еврозоны замедлился в IV квартале до 1,0% с 1,2% в III квартале. Лучшими на европейском рынке были бумаги здравоохранения и медийных компаний, что вполне логично. В условиях высокой вирусной опасности люди будут больше обращать внимание на здоровье и чаще проводить время перед телевизором, чем в общественных местах. Великобритания в 23:00 по лондонскому времени перестанет быть членом Евросоюза, начнётся период трансформации и переговоров по торговым и прочим вопросам. К 15:20 мск DAX – 13118,97 п. (-0,29%), CAC 40 – 5848,91 п. (-0,39%), FTSE 100 – 7332,63 п. (-0,67%).

Нефть почти полностью растеряла свои утренние достижения на сообщениях из Лондона. Падение котировок продолжается уже четвёртую неделю подряд и провоцирует разговоры о том, что OPEC+ может расширить ограничения по добыче, чтобы вернуть котировки выше $60 за баррель Brent. Во всяком случае, Саудовская Аравия, по данным Reuters, уже начала переговоры на эту тему. Отказ многих авиакомпаний от полётов в Китай – это прямые потери спроса на рынке, а впереди ещё завершение новогодних праздников в КНР на фоне карантинных мер. Некоторые оценки говорят о возможной потере до 500 тыс. бар. ежесуточного потребления нефти в Китае. К 15:20 мск Brent – $57,46 (+0,23%), WTI – $52,42 (+0,54%), золото – $1583,2 (-0,38%), медь – $5571,1 (+0,12%), никель – $12805 (+1,47%).

Индекс доллара снижался на 0,03% до 97,84 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,56%. К 15:20 мск пара EUR/USD – $1,104 (+0,12%), GBP/USD – $1,312 (+0,21%), USD/JPY – 108,93 (-0,01%).

На торгах в США могут быть активны бумаги Amazon после сильной отчётности за IV квартал. Вероятно, что клуб триллионных компаний пополнится. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,2% в NASDAQ до 0,35% в Dow Jones. Производитель строительной и горной техники Caterpillar отчитался лучше ожиданий по прибыли, но выдал очень осторожный прогноз на текущий год. IBM меняет главу компании, которым станет руководитель подразделения облачных услуг и когнитивных технологий Арбинд Кришна. Сегодня также отчитаются Exxon Mobil и Chevron. Российский рынок готов расти, но ему в этом мешают новости о распространении коронавируса. Впрочем, если статистика по Европе и Азии продолжит ухудшаться, то поводов для оптимизма на отечественном рынке станет меньше.



