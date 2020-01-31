Эффект коронавируса привел к тому, что котировки дальних фьючерсов на нефть Brent снизились с $57 до $55 за доллар. В это мы видим влияние спекулятивной составляющей, но фундаментально рынок нефти в первой половине 2020 г. продолжает выглядеть слабым. Brent подешевел с начала года на 11,3%, с начала текущей недели на 3,5%. В краткосрочной перспективе давление продаж может привести к снижению котировок апрельских контрактов до $52 за баррель. В этом случае цены мартовских фьючерсов на WTI опустятся ниже $50 за баррель, из-за чего темпы нисходящей динамики могут возрасти уже по техническим причинам.

При неизменности остальных факторов видим вероятность того, что падение до $52 за баррель стимулирует рост валютного курса до 64,2 рубля за доллар.

Поскольку влияние на рубль со стороны динамики мировых цен на нефть во многом нейтрализуется покупками валюты в рамках бюджетного правила (ежедневно с 15 января по 6 февраля на 21 млрд руб.), более приоритетным драйвером становится кредитный спред. При этом обращаем внимание на платёжный баланс РФ. Главная угроза для рубля может исходить со стороны финансового счёта, а именно компонента портфельных инвестиций. Стоимость кредитных дефолтных свопов на Россию сейчас выглядит чрезмерно низкой: 63,42 (5-летние CDS) против 12-летнего минимума 49,40 в середине декабря – уровни 2007 года. В то же время спреды между российскими еврооблигациями и сопоставимыми американскими казначейскими бумагами достигли минимальных значений. Пока все спокойно, но в горизонте ближайших месяцев существует риск оттока капитала из активов развивающихся рынков. Эффект может вылиться в заметную коррекцию на российском фондовом рынке, рост доходности ОФЗ и ощутимое давление на курс рубля.



