Риск падения Brent до $52 стимулирует рост доллара до 64,2 рубля
Эффект коронавируса привел к тому, что котировки дальних фьючерсов на нефть Brent снизились с $57 до $55 за доллар. В это мы видим влияние спекулятивной составляющей, но фундаментально рынок нефти в первой половине 2020 г. продолжает выглядеть слабым. Brent подешевел с начала года на 11,3%, с начала текущей недели на 3,5%. В краткосрочной перспективе давление продаж может привести к снижению котировок апрельских контрактов до $52 за баррель. В этом случае цены мартовских фьючерсов на WTI опустятся ниже $50 за баррель, из-за чего темпы нисходящей динамики могут возрасти уже по техническим причинам.
При неизменности остальных факторов видим вероятность того, что падение до $52 за баррель стимулирует рост валютного курса до 64,2 рубля за доллар.
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