Немного итогов недели. Индекс МосБиржи снизился с 3146,20 п. до 3076,65 п., а РТС с 1599,82 п. до 1517,07 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1027 до $1,1090. Пара USD-RUB поднялась с 61,91 до 63,92, а EUR-RUB с 68,42 до 70,88. Нефть Brent упала с $60,69 до $58,16 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3295,47 п. до 3225,52 п.

Коронавирус продолжает заражать рынки пессимизмом. Президент США Д. Трамп объявил чрезвычайную ситуацию угрозы национального здоровья. Инвесторы готовы распродавать активы при каждой новости о распространении коронавируса, хотя он вполне успешно лечится, а доля летальных исходов не столь велика, как, к примеру, при атипичной пневмонии. Тем не менее, перегретые рынки нашли повод для глубокой коррекции, которую намерены отыграть в полной мере. Естественно, что статистика отходит на второй план, но она может предоставить информацию для оценки потенциального ущерба от нового вируса.

В первый день недели начнётся публикация индексов производственной активности от Японии до США. Китайский фондовый рынок откроется после новогодних праздников, и вопрос состоит лишь в глубине падения, а не в направлении движения. Выйдут цифры по прибыли в промышленности Китая за декабрь и весь 2019 год. Гонконг опубликует первую оценку ВВП за IV квартал и вряд ли она будет положительной. В США также появятся данные по расходам на строительство и выйдет индекс ISM в производственной сфере. В России опубликуют оценку роста ВВП за IV квартал. «РусАгро» предоставит операционные результаты.

Резервный Банк Австралии во вторник примет решение по ставке, хотя рынок ожидает, что она останется на уровне 0,75%. Великобритания сообщит об активности в строительном секторе. В еврозоне запланирована статистика цен производителей. Ожидается, что их падение замедлилось до —0,7% в январе по сравнению с —1,4% в декабре. В США уточнят производственные заказы. В России совет директоров ММК рассмотрит вопрос дивидендов. Московская Биржа сообщит объёмы торгов за январь. «Аэрофлот» отчитается по РСБУ.

Ночью в среду выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. Кроме того, от Японии до США будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы. Ожидается, что сводный индекс деловой активности еврозоны останется на уровне 50,9 п. В еврозоне также выйдут данные по розничным продажам, которые могли ускорить рост в декабре до 2,5% с 2,2% в ноябре. Далее в США выйдет оценка ADP Services по занятости в частном секторе США. Ожидается, что число новых рабочих мест за январь составит 159 тыс. Отрицательное сальдо торгового баланса США за декабрь могло расшириться до —$48 млрд с —$43,1 млрд в ноябре. Далее индекс ISM США в непроизводственной сфере. Закроет американский календарь отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В России «Северсталь» опубликует отчётность по МСФО, как и ММК.

Новая Зеландия в четверг отмечает национальный день. Австралия сообщит данные по экспорту и импорту. Германия опубликует данные по производственным заказам за декабрь. ЕС выпустит порцию экономических прогнозов. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также статистика по стоимости рабочей силы и производительности труда. В России опубликуют данные по безработице за январь. Ожидается, что её рост замедлится до 2,5% с 3,0% в декабре. Вероятно, это станет ключевым моментом для определения итогов заседания ЦБ РФ в пятницу. «Магнит» отчитается по МСФО.

Предположительно, в пятницу утром выйдет статистика Китая по экспорту и импорту. В Германии также опубликуют статистику по внешней торговле плюс по промышленному производству за декабрь. В США выйдут данные по рынку труда. Ожидается, что безработица останется на уровне 3,5%, а число новых рабочих мест за январь составит 160 тыс. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России в этот день проходит заседание ЦБ РФ, на котором может быть принято решение о снижении ставки на 25 базисных пункта до 6,0%. НЛМК опубликует отчётность по МСФО. Сбербанк отчитается по РСБУ за январь.

Китайский фондовый рынок возобновил торги после перерыва на новогодние праздники Shanghai Composite немедленно потерял более 8%. Меж тем, январский PMI в производственной сфере от Caixin снизился до 51,1 п. с 51,5 п. в декабре, но всё ещё указывает на рост в промышленности. Народный Банк Китая объявил о вливании в финансовую систему до 1,2 трлн юаней через реверсивное РЕПО. Впрочем, вливание денег вряд ли поможет немедленно побороть рыночные страхи. Число летальных случаев от нового коронавируса в Китае достигло 360 человек, а случаев заражения около 17,5 тыс. Соответственно, вирус становится главным приоритетом для рынков. Страны одна за другой объявляют его угрозой национального здоровья. Более всего удивляет рынок Гонконга, где индекс пытался даже расти при панических распродажах в Китае. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23007,31 п. (-0,85%), Hang Seng — 26415,66 п. (+0,39%), Shanghai Composite — 2745,57 п. (-7,76%).

Нефть продолжила отыгрывать падение спроса в связи с распространением коронавируса. Китайская Sinopec заявила о снижении переработки нефти в феврале на 12%, или около 600 тыс. бар. в сутки. Кроме того, за 2019 год прибыль китайских промышленных предприятий упала на 3,3%, что непосредственно связано с влиянием торговой войны с США. Если же говорить о декабре, то прибыль упала на 6,3% по сравнению с декабрём 2018 года. Ожидается, что в январе и феврале падение усилится в связи с распространением коронавируса и карантинных мероприятий. Слабым утешением для нефтяных оптимистов является статистика от Baker Hughes. За прошлую неделю число активных нефтяных буровых в США сократилось на 1 штуку до 675 единиц. Золото в последнее время пользуется повышенным спросом у спекулянтов, но данные от SPDR Gold Trust пока не подтверждают массовый уход инвесторов в защиту. Резервы выросли за неделю с 900,58 тонн до 903,21 тонн. К 9:00 мск Brent — $56,36 (-0,46%), WTI — $51,62 (+0,12%), Золото — $1584,2 (-0,23%), Медь — $5622,91 (+1,33%), Никель — $12810 (-0,31%).

Индекс доллара подрастал на 0,09% до 97,48 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,53% по сравнению с 1,51% в пятницу вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,108 (-0,09%), GBP-USD — $1,316 (-0,32%), USD-JPY – 108,52 (+0,18%).

Ситуацию на внешних рынках нельзя назвать особенно панической. Открытие китайского рынка в глубоком минусе было ожидаемым событием. Падение прибыли китайских промышленных предприятий также не стало сюрпризом, как и снижение нефтепереработки в феврале.

Распространение коронавируса продолжается, но его летальность не столь высокая, как опасались в начале вспышки. Поэтому рынки больше заботит то, как страны будут планировать дальнейшие меры по борьбе с распространением. Вполне очевидно, что спрос на многие сырьевые товары упадёт на какое-то время. OPEC готова рассмотреть варианты дополнительного сокращения производства, но уже в январе добыча в картеле упала существенно больше, чем предусмотрено соглашением OPEC+ из-за форс-мажоров в Ливии.

В любом случае, начало недели для рынков будет негативным. Российские индексы рискуют продолжить снижение на фоне дешевеющей нефти. Можно также ждать продолжения давления спекулянтов на рубль. Кстати, если рубль будет существенно слабеть перед заседанием ЦБ РФ, то регулятор вряд ли пойдёт на снижение ставки.